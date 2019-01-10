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Украина вошла в пятерку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС

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  • 10.01.2019, 20:24

Об этом говорится в исследовании Еврокомиссии.

Украина стала одним из пяти крупнейших экспортеров аграрной продукции в страны ЕС.

Об этом говорится в исследовании Еврокомиссии о состоянии торговли сельскохозяйственной продукцией в период с ноября 2017 по октябрь 2018 года.

Как отмечается, аграрный импорт в ЕС из третьих стран в упомянутый период уменьшился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом год назад и составил 115,2 млрд евро.

"Наиболее важными источниками происхождения аграрного импорта в ЕС в последние 12 месяцев остаются Бразилия (12 млрд евро) и США (11,5 млрд евро), за ними следуют Китай, Аргентина, Украина, Швейцария, Турция и Индонезия, на каждую из которых приходится от 4,4 до 5,5 млрд евро", - говорится в исследовании.

Вместе с этим экспорт украинской агропродукции в ЕС в 2017-2018 году по сравнению с предыдущим аналогичным периодом снизился с почти 5,4 млрд евро до чуть более 5,1 млрд.


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