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Ольга Говорцова уступила Мисаки Дои путевку в основную сетку Australian Open

  • 11.01.2019, 8:59
ОЛЬГА ГОВОРЦОВА
ФОТО: REUTERS

Белоруска встретилась с японкой в решающем матче квалификации.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (390 ВТА) в матче третьего круга квалификации первого в сезоне турнира "Большого шлема" — Открытого чемпионата Австралии — уступила путевку в основную сетку японке Мисаки Дои (133 ВТА) — 6:7 (2:7), 4:6, сообщает pressball.by.

Квалификация. Одиночный разряд. 3 круг

Ольга Говорцова (390 ВTA, Беларусь) — Мисаки Дои (133 ВТА, Япония, 22) — 6:7(2), 4:6.


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