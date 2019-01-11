Венесуэла встречает второй срок Мадуро инфляцией в 1 700 000% 1 11.01.2019, 11:09

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За первые 6 лет Мадуро нацвалюта - боливар - обесценилась в 44 тысячи раз, а экономика сократилась на 33%.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг официально вступил в должность главы государства на новый 6-летний срок, пишет finanz.ru.

В ходе торжественной церемонии в присутствии чиновников из России, Абхазии, Кубы и Беларуси Мадуро зачитал присягу и закрепил итоги состоявшихся в мае «выборов», на которые не был допущен ни один оппозиционный кандидат и которые были признаны нелегитимными не только США и Евросоюзом, но подавляющим большинством латиноамериканских государств.

Из оппозиционного парламента, лишенного Мадуро всех полномочий, инаугурацию пришлось перенести в дружественный президенту Конституционный суд.

В самом парламенте - Национальной ассамблее - за день до церемонии опубликовали последнюю оценку инфляции в стране: она составила 1 698 000%, ускорившись за последние три годе более чем в миллион раз.

За 6 лет президентства Мадуро национальная валюты Венесуэлы - боливар - обесценилась в 44 тысячи раз, экономика сократилась на 32%, более 3 миллионов человек были вынуждены эмигрировать, спасаясь от нехватки медикаментов, продовольствия и базовых товаров, распределением которых с лета 2016 года занимается армия.

В ноябре 2017 года Венесуэла объявила дефолт по внешнему долгу, размер которого достиг 140 млрд долларов и в 14 раз превысил истощенные золотовалютные резервы страны.

В августе 2018-го Мадуро анонсировал пакет радикальных экономических реформ, которыми обещал победить кризис, окунувший 30-миллионную и некогда богатейшую страну в состояние гуманитарной катастрофы.

Официальный курс боливара был снижен в 25 раз, а сама валюта - подвергнута деноминации с отрезанием пяти нулей.

Одновременно стоимость боливара решили привязать к национальной криптовалюте - "петро", которая, в свою очередь, должна была получить привязку к цене венесуэльской нефти.

Но ожидания инвестиций не оправдались: по оценке Reuters, в "петро" удалось привлечь менее 800 млн долларов - в 12 раз меньше, чем Венесуэле необходимо выплатить внешним кредиторам в 2019 году, и в 9 раз меньше суммы платежей, просроченных по долгу национальной нефтяной компании PDVSA.

Сама компания тем временем все глубже погружается в кризис, перекрывая единственный канал, по которому в страну приходит твердая валюта: к концу 2018 года добыча нефти в Венесуэле рухнула до полувекового минимума в 1,2 млн баррелей в сутки, а с 2015-го сократились почти вдвое.

Аппаратом искусственного дыхания для режима Мадуро остаются российские деньги: по данным Reuters, с 2006 года правительство РФ и «Роснефть» прокредитовали Венесуэлу на 17 млрд долларов. Еще 6 млрд долларов Россия инвестирует в ближайшие годы в добычу венесуэльских нефти и золота, сообщил Мадуро после визита в Кремль в декабре.