Минобороны России попросило право сбивать пассажирские самолеты 10 11.01.2019, 12:38

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Проект постановления опубликован на сайте правительства РФ.

Минобороны России подготовило проект постановления, позволяющего сбивать пассажирские самолеты, нарушившие границу России, сообщает Радио Свобода.

Согласно документу, выложенному на сайте правительства, самолеты можно будет сбивать, если они не реагируют на предупреждающие сигналы и предупредительный огонь, и если их полет грозит массовой гибелью людей, экологической катастрофой или нападением на стратегические объекты.

Новый закон может разрешить противоречия в российском законодательстве, пишет газета "Известия". Закон "О противодействии терроризму" позволяет военным сбивать в воздушном пространстве России захваченные террористами пассажирские самолеты. А постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать гражданские самолеты, если известно, что на их борту есть пассажиры.