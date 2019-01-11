The Economist: Режим в Судане попал в осаду хлебного бунта 11.01.2019, 16:34

Фото: Amnesty Internaional

Протесты, которые начались как хлебные бунты, теперь угрожают правителю.

Сотню или больше доставляли каждый час. Вскоре полицейский участок в северной части столицы Судана Хартума был настолько переполнен, что задержанных вывели на лужайку. Атиф, активист, которого забрали около полудня 31 декабря, говорит, что в тот день арестовали не менее тысячи человек. Многие были избиты; у других были выбриты волосы, пишет журнал The Economist (перевод - «Зеркало недели») в статье "Все мы – Дарфур".

Автор рассказывает, что Атиф является одним из десятков тысяч суданцев, которые вышли на улицы в последние недели. То, что началось как бунт из-за цены на хлеб в восточном городе Атбара 19 декабря, охватило всю страну. По некоторым оценкам, по меньшей мере 40 человек были убиты силами безопасности во время почти 400 акций протеста. Правительство заявляет, что задержало не менее 800 человек (реальная цифра, безусловно, намного выше). Однако это мало что сделало, чтобы заглушить то, что сейчас является общенациональным восстанием против правления Омара аль-Башира и его 30-летней клептократии.

Семена нынешнего кризиса были посеяны в конце 2017 года, когда правительство объявило о планах прекратить субсидии на пшеницу. Цель состояла в том, чтобы включить прогноз дефицита бюджета, который в этом году достигнет почти 5% ВВП. Когда год назад цена на хлеб удвоилась, что вызвало протесты, правительство попыталось повернуть вспять и снова ввело часть субсидий. Но экономика, которая уже испытывает трудности после отделения Южного Судана, который в 2011 году забрал себе 75% нефтяных запасов Судана, потерпела крах. В 2018 году она сократилась примерно на 2,3%. Не имея возможности оплатить свои счета, правительство напечатало деньги. Инфляция, составляющая около 70%, сейчас является второй по величине в мире после Венесуэлы.

Обычные суданцы сталкиваются с нехваткой хлеба, топлива и основных лекарств. "Вы стоите в очереди в банке в ожидании денег, которые едва ли помогут вам что-нибудь купить", - говорит Абузар Осман, 28-летний фотограф, который был арестован в прошлом месяце. "Теперь мы проводим свою жизнь в очередях".

Призывы к смене режима повсюду. Районные отделения партии национального конгресса Башира сожгли. 6 января протестующие прошли в президентский дворец, чтобы подать прошение об отставке Башира. Президент, пришедший к власти в результате переворота в 1989 году, а затем победивший на некоторых сомнительных выборах, планирует баллотироваться на новый срок в 2020 году. По меньшей мере восемь партий вышли из правящей коалиции.

Может ли он продолжить правление? Башир не новичок в беспорядках. Его режим боролся с повстанцами и совершал геноцид против гражданского населения на юге и в регионе Дарфур. Он пережил много протестов раньше. Все же последние, кажется, взбесили режим. Башир пообещал прекратить сокращение субсидий и увеличить государственные расходы на 39%, частично из-за повышения зарплат государственным служащим. Он назвал протестующих "предателями, агентами и диверсантами". Правительство обвинило мятежников из Дарфура в сговоре с Израилем для дестабилизации страны. С конца декабря более 50 дарфурских студентов были арестованы и задержаны.

Его тактика обвинения мятежников в Дарфуре не увенчалась большим успехом. Протестующие из традиционного бастиона режима в Хартуме и на севере скандировали "Мы все Дарфур" во время марша. И хотя полиция стреляла и арестовывала людей, демонстрации практически не ослабевали. Во всяком случае, они, кажется, становятся лучше организованными. Движение протеста в настоящее время в основном возглавляется Суданской ассоциацией профессионалов, коалицией профсоюзов, в том числе представляющих врачей, адвокатов и журналистов.

Некоторые сравнивали протесты с предыдущими восстаниями Судана против военных диктатур в 1964 и 1985 годах. Тогда и представители среднего класса также помогли превратить отдельные беспорядки в широкое движение за политические перемены. Оба предшественника Башира отошли в сторону, как только стало ясно, что армия поддерживает протестующих. Но Башира может оказаться сложнее сместить. "Армия принадлежит ему 29 лет", - отмечает Алекс де Ваал из Университета Тафтса. Он умеет играть фракциями друг против друга. Старшие офицеры также могут опасаться судебного преследования за военные преступления в Дарфуре, если Башир уйдет. И у него есть грозное шпионское агентство, которое пока остается лояльным.

Несмотря на это, у него заканчиваются варианты. В последние годы Судан отошел от Ирана, старого союзника, и сблизился с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Их финансовая щедрость помогла замаскировать экономическое недомогание Судана. Но ни один из них не склонен помогать режиму, возможно, потому, что Башир является неверным союзником. Оскорбленный и одинокий, Башир сталкивается с протестующими, которые продолжают возвращаться на улицы, несмотря на слезоточивый газ и пули. "Народный гнев бесконечен", - говорит режиссер Брахим Снупи. "Мы не знаем, что будет дальше".