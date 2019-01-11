Минские жилищные службы будут по-новому оказывать бытовые услуги 5 11.01.2019, 17:40

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Что изменится?

В Минске изменились правила оказания платных бытовых услуг. Об этом говорится в приказе Минского городского жилищного хозяйства, который вступил в силу 14 декабря прошлого года. Сделали это для того, чтобы привести их в соответствие с дополнениями в Административном кодексе, которые касаются лишних сумм в жировках. Tut.by узнал, что конкретно поменяется для жителей столицы.

Необходимость внесения изменений в правила оказания платных бытовых услуг возникла из-за того, что Кодекс об административных правонарушениях был дополнен статьей 11.83 «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей». В ней сказано, что за включение платы за дополнительные ЖКУ в жировку виновное должностное лицо могут оштрафовать.

Первое изменение — теперь на оказание бытовых услуг необходимо составлять договор, в котором должен расписаться собственник жилья. Только в этом случае плату за услугу смогут включить в жировку.

Заместитель гендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Тимофей Кремез пояснил, что минчанам как и прежде нужно звонить в 115 — контакт-центр ЖКХ, и оставлять заявку на оказание каких-либо бытовых услуг. Затем заявка будет передаваться в ЖЭУ. После человеку перезвонят и согласуют время, в которое придет мастер.

— Раньше, после того как мастер выполнял работу, он оформлял заказ-наряд. В нем мог расписаться не только собственник жилья, но и любой член его семьи старше 18 лет, — рассказывает Тимофей Кремез. — Теперь мастер должен заключить заказ-договор с собственником квартиры и, когда все выполнит, подписать акт выполненных работ. Именно он должен поставить свою подпись в документе. В нем подробно указывается, какие работы были выполнены, в какие сроки, пишутся данные заказчика и исполнителя, стоимость и срок гарантии. После составления документа счет может быть включен в жировку.

Замдиректора уточнил, что подпись именно собственника нужна для того, чтобы провести платеж за услугу через жировку. «Потому что расчетно-справочный центр без заключенного договора с собственником сумму эту взять не сможет».

— Если заказчик услуги — это совершеннолетний член семьи собственника, то с ним также заключается заказ-договор. Но оплата за выполненные работы проводится через инфокиоск, интернет-банкинг, либо через любое отделение банка или Белпочту, — говорит Тимофей Кремез. — Ничего практически не изменилось, просто упорядочили прием и оформление заявок и договорных отношений с собственниками, нанимателями и другими людьми, которые могут проживать в жилом помещении. Это касается именно выставления сумм через извещения.

Сантехника не нужно будет ждать полдня

Также новый приказ МГЖХ изменил временные интервалы, когда к жильцам может прийти мастер. Раньше электрика или сантехника можно было ожидать дома полдня, потому что даже приблизительное время прихода не оговаривалось. Только с марта позапрошлого года в Минске стало возможным в рабочие дни вызывать мастера для оказания платных бытовых услуг с 7.00 до 23.00 и приходил он по договоренности к определенному времени. Если же нужно было делать работу связанную с шумом и вибрацией, то мастера можно было вызвать с 9.00 до 19.00. В выходные дни бытовые услуги оказывала Городская аварийная служба.

— Теперь график изменился, — говорит Тимофей Кремез. — ЖЭУ и УП «СоколКоммунСервис» должны выполнять заявки, которые поступили до 13.00, в этот же день после обеда, то есть с 14.00 до 18.00. В пятницу рабочий день короче — до 16.45. Заявки, которые поступили после 13.00, надлежит выполнять на следующий день до обеда — с 9.00 до 13.00. Возможно оговорить и другие сроки с заказчиком услуги.

Замдиректора подчеркнул, что это не значит, что человеку придется сидеть полдня дома. В ЖЭУ можно договориться, что мастер придет, к примеру с 14.00 до 15.00, то есть в течение часа. Также в МГЖХ напомнили, что сейчас есть только 26 обязательных услуг. Все остальные работы исполнитель может делать в удобное для него время и если у него есть такая возможность.

— К примеру, в ЖЭУ нет специалиста, который может оказать заказанную услугу, или он занят. Тогда работу сделают позже. Быстро реагировать специалисты должны только в исключительных случаях, скажем, когда потекла подводка холодной или горячей воды или засорилась канализация в квартире, — приводит пример замдиректора.

По его словам, если заказчик просит, оказать ему услугу могут и в выходной, и в нерабочее время, но стоить это будет дороже.

— Выполнение работ в дополнительное время это дополнительные затраты, которые несет жилищно-эксплуатационный участок. Ведь человеку, который будет делать работу, нужно выйти на работу в нерабочее время. Часто дополнительно нужно вызвать мастера участка, он должен выдать задание на выполнение тех или иных работ. Если работы требуют каких-то материальных затрат, получения на складе материалов, к примеру, смесителей, шлангов, то нужно вызывать материально ответственное лицо. То есть требуется еще и выход кладовщика. Затраты идут больше. Поэтому выполнение работ будет стоит немного дороже, но нельзя сказать, что в 2−3 раза. Стоимость выполнения работ в вечернее время или в выходные приближается к стоимости этих же работ у индивидуальных предпринимателей или других организаций, которые их выполняют.

Расценки на платные бытовые услуги каждый ЖЭУ формирует свои. Они зависят от уровня фактических затрат на их оказание и в соответствии с учетной политикой предприятия. Их корректируют один раз в год. Расценки на этот год планируется определить в текущем месяце.

Кстати, городская аварийная служба больше не оказывает платные услуги. Ввиду того, что в последнее время городская аварийная служба стала обслуживать больше домов - товариществ собственников, ЖСПК, новостроек, основной задачей ее стало устранение аварийных ситуаций в вечернее время, праздничные и выходные дни. У нее большая загруженность, поэтому платные услуги днем им оказывать некогда.

Да и в дневное время расценки у аварийной службы гораздо выше чем у ЖЭУ. Это из-за того, что они привлекают транспорт для доставки их специалистов к месту выполнения работ. Поэтому от платных услуг аварийной службы отказались, потому что это нецелесообразно. Да и количество заявок, которое поступило туда на выполнение платных услуг очень мало по отношению к общему количеству заявок. Держать целое структурное подразделение для их выполнения просто бессмысленно.