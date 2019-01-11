закрыть
11 января 2019, пятница, 20:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Минские жилищные службы будут по-новому оказывать бытовые услуги

5
  • 11.01.2019, 17:40
  • 2,636

Что изменится?

В Минске изменились правила оказания платных бытовых услуг. Об этом говорится в приказе Минского городского жилищного хозяйства, который вступил в силу 14 декабря прошлого года. Сделали это для того, чтобы привести их в соответствие с дополнениями в Административном кодексе, которые касаются лишних сумм в жировках. Tut.by узнал, что конкретно поменяется для жителей столицы.

Необходимость внесения изменений в правила оказания платных бытовых услуг возникла из-за того, что Кодекс об административных правонарушениях был дополнен статьей 11.83 «Нарушение порядка включения в извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в него иных платежей». В ней сказано, что за включение платы за дополнительные ЖКУ в жировку виновное должностное лицо могут оштрафовать.

Первое изменение — теперь на оказание бытовых услуг необходимо составлять договор, в котором должен расписаться собственник жилья. Только в этом случае плату за услугу смогут включить в жировку.

Заместитель гендиректора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Тимофей Кремез пояснил, что минчанам как и прежде нужно звонить в 115 — контакт-центр ЖКХ, и оставлять заявку на оказание каких-либо бытовых услуг. Затем заявка будет передаваться в ЖЭУ. После человеку перезвонят и согласуют время, в которое придет мастер.

— Раньше, после того как мастер выполнял работу, он оформлял заказ-наряд. В нем мог расписаться не только собственник жилья, но и любой член его семьи старше 18 лет, — рассказывает Тимофей Кремез. — Теперь мастер должен заключить заказ-договор с собственником квартиры и, когда все выполнит, подписать акт выполненных работ. Именно он должен поставить свою подпись в документе. В нем подробно указывается, какие работы были выполнены, в какие сроки, пишутся данные заказчика и исполнителя, стоимость и срок гарантии. После составления документа счет может быть включен в жировку.

Замдиректора уточнил, что подпись именно собственника нужна для того, чтобы провести платеж за услугу через жировку. «Потому что расчетно-справочный центр без заключенного договора с собственником сумму эту взять не сможет».

— Если заказчик услуги — это совершеннолетний член семьи собственника, то с ним также заключается заказ-договор. Но оплата за выполненные работы проводится через инфокиоск, интернет-банкинг, либо через любое отделение банка или Белпочту, — говорит Тимофей Кремез. — Ничего практически не изменилось, просто упорядочили прием и оформление заявок и договорных отношений с собственниками, нанимателями и другими людьми, которые могут проживать в жилом помещении. Это касается именно выставления сумм через извещения.

Сантехника не нужно будет ждать полдня

Также новый приказ МГЖХ изменил временные интервалы, когда к жильцам может прийти мастер. Раньше электрика или сантехника можно было ожидать дома полдня, потому что даже приблизительное время прихода не оговаривалось. Только с марта позапрошлого года в Минске стало возможным в рабочие дни вызывать мастера для оказания платных бытовых услуг с 7.00 до 23.00 и приходил он по договоренности к определенному времени. Если же нужно было делать работу связанную с шумом и вибрацией, то мастера можно было вызвать с 9.00 до 19.00. В выходные дни бытовые услуги оказывала Городская аварийная служба.

— Теперь график изменился, — говорит Тимофей Кремез. — ЖЭУ и УП «СоколКоммунСервис» должны выполнять заявки, которые поступили до 13.00, в этот же день после обеда, то есть с 14.00 до 18.00. В пятницу рабочий день короче — до 16.45. Заявки, которые поступили после 13.00, надлежит выполнять на следующий день до обеда — с 9.00 до 13.00. Возможно оговорить и другие сроки с заказчиком услуги.

Замдиректора подчеркнул, что это не значит, что человеку придется сидеть полдня дома. В ЖЭУ можно договориться, что мастер придет, к примеру с 14.00 до 15.00, то есть в течение часа. Также в МГЖХ напомнили, что сейчас есть только 26 обязательных услуг. Все остальные работы исполнитель может делать в удобное для него время и если у него есть такая возможность.

— К примеру, в ЖЭУ нет специалиста, который может оказать заказанную услугу, или он занят. Тогда работу сделают позже. Быстро реагировать специалисты должны только в исключительных случаях, скажем, когда потекла подводка холодной или горячей воды или засорилась канализация в квартире, — приводит пример замдиректора.

По его словам, если заказчик просит, оказать ему услугу могут и в выходной, и в нерабочее время, но стоить это будет дороже.

— Выполнение работ в дополнительное время это дополнительные затраты, которые несет жилищно-эксплуатационный участок. Ведь человеку, который будет делать работу, нужно выйти на работу в нерабочее время. Часто дополнительно нужно вызвать мастера участка, он должен выдать задание на выполнение тех или иных работ. Если работы требуют каких-то материальных затрат, получения на складе материалов, к примеру, смесителей, шлангов, то нужно вызывать материально ответственное лицо. То есть требуется еще и выход кладовщика. Затраты идут больше. Поэтому выполнение работ будет стоит немного дороже, но нельзя сказать, что в 2−3 раза. Стоимость выполнения работ в вечернее время или в выходные приближается к стоимости этих же работ у индивидуальных предпринимателей или других организаций, которые их выполняют.

Расценки на платные бытовые услуги каждый ЖЭУ формирует свои. Они зависят от уровня фактических затрат на их оказание и в соответствии с учетной политикой предприятия. Их корректируют один раз в год. Расценки на этот год планируется определить в текущем месяце.

Кстати, городская аварийная служба больше не оказывает платные услуги. Ввиду того, что в последнее время городская аварийная служба стала обслуживать больше домов - товариществ собственников, ЖСПК, новостроек, основной задачей ее стало устранение аварийных ситуаций в вечернее время, праздничные и выходные дни. У нее большая загруженность, поэтому платные услуги днем им оказывать некогда.

Да и в дневное время расценки у аварийной службы гораздо выше чем у ЖЭУ. Это из-за того, что они привлекают транспорт для доставки их специалистов к месту выполнения работ. Поэтому от платных услуг аварийной службы отказались, потому что это нецелесообразно. Да и количество заявок, которое поступило туда на выполнение платных услуг очень мало по отношению к общему количеству заявок. Держать целое структурное подразделение для их выполнения просто бессмысленно.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко в кресле-качалке
Лукашенко в кресле-качалке Ирина Халип
Союзное свинство
Союзное свинство Валерий Карбалевич
Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман