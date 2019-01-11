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Новая линия Керзона

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  • Роман Бессмертный
  • 11.01.2019, 18:34
  • 2,145
Роман Бессмертный

Сегодня Донбасс – это точка напряжения, где противостоят друг другу две цивилизации.

Английский лорд, вице-король Индии, министр иностранных дел британского правительства, имел непосредственное влияние на историю Украины. Его зовут Джордж Керзон.

Уверен, что многие слышали выражение «линия Керзона» или название территории Закерзонье в Польше. И точно не все помнят, о чем это. Сегодня Джорджу Керзону – 160 лет. Как раз повод напомнить, чем он отличился в истории Украины и почему его линия так важна.

В своих выступлениях и беседах с украинцами я часто повторяю о значении «линии Керзона». Если говорить чисто формально, то это линия, которую в 1920 году министр иностранных дел Великобритании Джордж Керзон определил как границу Польши и Советской России. В 1939 году она стала основой немецко-советской границы, в 1945-м – снова польско-советской границей. А дальше стала основой для границы между современными Украиной и Польшей.

Но значение «линии Керзона» гораздо глубже, чем просто физическое или политическое распределение территорий. По своей сути она стала цивилизационной границей между двумя совершенно разными мирами. В начале прошлого века нынешняя граница современных Украины и Польши был местом столкновения двух цивилизаций. А там, где они сталкиваются, всегда возникает напряжение.

С момента определения «линии Керзона» прошло почти сто лет. Сегодня мы с вами являемся свидетелями того, как условно она сдвинулась на сотни километров. Известный английский географ Хэлфорд Маккиндер утверждал: население движется с востока на запад, а цивилизация – с запада на восток. События на украинском Донбассе только подтверждают эту теорию. Сегодня Донбасс – это точка напряжения, ведь именно там противостоят друг другу две цивилизации. Там они столкнулись.

Итак, Украина и Россия –- это уже две разные цивилизации. Этот процесс вряд ли уже можно остановить. «Линия Керзона» уверенно движется на восток.

Роман Бессмертный, «Новое время»


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