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Дело главреда tut.by направлено в суд

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  • 11.01.2019, 18:50
Марина Золотова
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

СК дважды отказал Марине Золотовой в прекращении уголовного преследования.

Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении главного редактора портала tut.by Марины Золотовой. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев, пишет tut.by.

«Сегодня в Минский городской суд для определения подсудности направлено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК (Бездействие должностного лица)», — сообщил Дмитрий Брылев.

То есть будет определено, где состоится процесс, — и пока неизвестно, сколько времени это займет.

Собеседник добавил, что прокурор не усмотрел оснований для изменения или отмены ранее избранной меры пресечения. Как и прежде, редактор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ведомство пришло к выводу, что обвинение предъявлено обоснованно и подтверждается совокупностью собранных доказательств. Уголовное дело находилось в производстве Главного следственного управления Следственного комитета.

Ранее СК дважды отказал Золотовой в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования согласно 86-й статье Уголовного кодекса.

Напомним, что 7 и 8 августа в офисах tut.by, БелаПАН прошли обыски. СК расследует уголовное дело (ст. 349) о «незаконном доступе» к платному контенту государственного агентства БелТА.

7 августа были задержаны 10 журналистов и редакторов tut.by и БелаПАН. Половину из них отпустили вечером.

8 августа СК задержал 3 журналистов портала realt.by и главного редактора этого издания, а также редактора сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексея Жукова и корреспондента «Deutsche Welle» Павлюка Быковского.

9 августа Следственный комитет задержал главного редактора БелаПАН Ирину Левшину. В тот же день на свободу вышли редакторы tut.by и обозреватель БелаПАН.

10 августа на свободу вышли оставшиеся журналисты.


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