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Медики назвали удивительные свойства алкоголя, которые никто не знал

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  • 11.01.2019, 21:00
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Ученые Калифорнийского университета провели широкомасштабное исследование.

Они выяснили, что, употребляющие алкоголь умеренно, живут дольше тех, кто полностью исключил спиртное из своей жизни, пишет telegraf.com.ua.

В исследовании приняли участие более 1,6 тысячи человек. Начиная с 2003 года, каждые шесть месяцев испытуемые проходили своеобразный экзамен, который включал в себя неврологические и нейропсихологические тесты, а также когнитивные и физические задачи.

Также в ходе эксперимента ученые фиксировали привычки участников: их рацион, физическую активность. Были внимательно изучены истории болезней и определены принимаемые лекарства.

В результате выяснилось, что люди, умеренно употребляющие спиртные напитки и кофе, чаще доживали до 90 летнего возраста, чем те, кто не пьет их вообще. К удивлению, исследователей у испытуемых старше 70 лет с избыточным весом риск смерти был ниже, чем у испытуемых с обычным или недостаточным весом.


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