Опубликовано видео посадки китайской станции на обратную сторону Луны 1 12.01.2019, 13:06

ФОто: Global Times

Станция совершила посадку на обратной стороне спутника Земли 3 января.

Китайское национальное космическое управление опубликовало видео посадки станции "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны. Станция совершила посадку на спутник Земли 3 января, став первым космическим аппаратом, высадившимся на темное полушарие Луны.

Миссия направлена на решение сразу нескольких задач. Во-первых, станция должна сделать снимки Луны и изучить состав ее грунта. Во-вторых, китайские ученые намерены провести низкочастотные радиоастрономические исследования, воспользовавшись отсутствием помех на обратной стороне Луны.

"Чанъэ-4" запустили 8 декабря, она совершила посадку в кратере Карман 3 января в 04:26 по Киеву. В 18:22 ее покинул луноход "Юйту", оснащенный панорамной камерой, радиолокатором, спектрометром для изучения состава грунта и экзосферы Луны и анализатором нейтральных атомов.