Билеты на матч БАТЭ - «Арсенал» поступят в продажу 15 января
- 12.01.2019, 14:30
Ограничение по продаже в одни руки - два билета.
Билеты на поединок БАТЭ и лондонского "Арсенала" в рамках 1/16 финала Лиги Европы-2018/19 поступят в продажу 15 января, сообщается на сайте футбольного клуба.
Ограничение по продаже в одни руки - два билета. Также сообщается, что с 15 по 21 января будут обслуживаться только держатели клубных карт "желто-синих" в сезоне-2019.
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