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Виктория Азаренко: Когда боишься — иди в атаку

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  • 12.01.2019, 18:31
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Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка опубликовала видео про себя с наставлениями от Уилла Смита.

Виктория Азаренко опубликовала в соцсетях видео о своей подготовке к сезону 2019 года. Это эксклюзивные кадры из IMG Academy во Флориде, где в разные годы тренировались звезды тенниса, и из Мельбурна, где 14 января стартует открытый чемпионат Австралии.

Поверх аудиодорожки ее командой на видео наложены цитаты звезды Голливуда Уилла Смита, чьи мотивирующие выступления собирают миллионы просмотров на YouTube. Tut.by расшифровал вставки со словами Смита.


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