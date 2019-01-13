Посол США в Германии: Вашингтон может ввести санкции из-за «Северного потока – 2» 1 13.01.2019, 14:10

Немецкие фирмы получили предупреждение.

В конфликте вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию посол США в ФРГ Ричард Гренелл усилил нажим на немецкие компании, участвующие в этом проекте. После того, как Гренелл еще в конце декабря пригрозил этим фирмам санкциями, он теперь по электронной почте разослал целому ряду немецких компаний угрожающие письма, сообщил еженедельник Bild am Sonntag (BamS) в воскресенье, 13 января, передает dw.com.

"Мы вновь подчеркиваем, что фирмы, участвующие в российском секторе экспорта энергии, занимаются тем, что связано со значительным риском санкций. В конечном счете фирмы, поддерживающие сооружение "Северного потока - 2 и "Турецкого потока", активно подрывают безопасность Украины и Европы", - цитирует BamS послание Гренелла. Посол США также заявил, что Евросоюз, осуществляя данные проекты, попадает в зависимость от России.

Сооружение "Северного потока - 2", который напрямую свяжет Россию и ФРГ, началось уже давно. Однако США, Украина и целый ряд восточноевропейских стран пытаются остановить реализацию проекта, ссылаясь на угрозу, исходящую от РФ. Украина и восточноевропейские страны также опасаются лишиться платы за транзит российского газа.

Негативная реакция МИД ФРГ

МИД ФРГ раскритиковал действия Ричарда Гренелла, указав, что они противоречат дипломатическим обычаям.

С своей стороны представитель Гренелла заявил, что письмо посла следует воспринимать не как угрозу, а как "ясное послание американской политики".