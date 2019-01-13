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Сидоренко: Надо забывать неудачи и готовиться к следующему матчу

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  • 13.01.2019, 20:51
Андрей Сидоренко
Фото: khl.ru​

Главный тренер минского «Динамо» оценил игру команды в матче с ЦСКА (0:3).

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко оценил игру команды в матче с ЦСКА (0:3), сообщает пресс-служба клуба.

– Поздравляю соперника с победой. Сегодня была другая игра по сравнению с домашней встречей. Недоволен действиями хоккеистов, особенно в атаке. Не проявили характер. Соперник показал, как нужно действовать.

– Показалось, что в атаке команда боялась ошибиться…

– Слабо сыграли в нападении. Было много потерь, уступили в ряде единоборств. Просили действовать агрессивней, прессинговать ЦСКА.

– В прошлом матче «Динамо» обидно уступило…

– Да, неприятное поражение в Магнитогорске. Психологически, наверное, это сказалось, но это не оправдание. Надо забывать неудачи и готовиться к следующему матчу, – сказал Сидоренко.


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