Коммуналка-2019: «Тунеядский» тариф введут для всех 12 14.01.2019, 10:20

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Сколько на самом деле будут платить за ЖКХ белорусы?

Уже в этом месяце заплатим больше за коммунальные услуги. Тарифы значительно выросли, но еще больше увеличились цены для граждан, не занятых в экономике, сообщает «Белсат».

Почему безработные собственники квартир должны заплатить больше, а также насколько отличается январский счет «тунеядца» от коммунального платежа «обычной семьи»?

Вода, газ, электричество, канализация, капитальный ремонт, вывоз мусора - все дорожает. Но некоторые сильнее ощутят рост цен. Те, кто не занят в экономике, заплатят за коммунальные услуги больше. Так постановили власти.

Комментирует журналист Александра Квиткевич:

«Это сделали для того, чтобы простимулировать не занятого в экономике устроиться на работу, платить налоги государству. Я не думаю, что это очень эффективная мера, так как, во-первых, собственников жилья и «тунеядцев» - их очень мало».

Собственники жилья, попавшие в «тунеядский» список, с января оплачивают квитанции по полным тарифам.

Жители Пинска говорят:

«Я не очень хорошо к этому отношусь, у меня тоже сын не работает - не может устроиться после окончания университета».

«Если люди не работают - дайте им работу. Если есть работа - есть за что платить».

«А где они возьмут такие деньги? Я думаю, что люди были постоянно разделены на богатых и бедных».

«Не было у людей денег - вообще не будет нисколько. Остается только улыбаться».

Как ситуация выглядит в цифрах?

Всего, как подсчитали журналисты, стоимость коммунальных платежей для семьи из трех человек в двухкомнатной квартире увеличится более чем на 30 рублей, если собственник квартиры – «тунеядец». И на целых 53 рубля, если безработный живет один.

Таким образом, «жировка» у не занятого в экономике будет почти на 21 рубль тяжелее, чем если бы он жил с семьей. При этом «нетунеядцам» власть субсидирует уже только газоснабжение и отопление.

Комментирует Александра Квиткевич:

«Тунеядцы» должны платить по 100-процентным тарифам только за себя, а члены их семей - так, как и все. Тем более что через некоторое время тарифы подорожают для всех. Мы все будем платить по 100-процентным тарифам за отопление и за все».

Белорусы комментируют ситуацию:

«В стране нет денег, страна живет только на штрафах. Штраф за все».

«Бюджету уже крышка, нужно любыми средствами, как говорят, деньги с народа содрать».

Тарифы на коммунальные услуги с нового года выросли по всей Беларуси. С начала июня вырастет и цена на отопление.