Напавший на мэра Гданьска мужчина страдал психическими заболеваниями 14.01.2019, 18:08

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Павел Адамович

Фото: REUTERS

Два эксперта-психиатра осмотрят напавшего на Павла Адамовича мужчину.

27-летний житель польского Гданьска, который напал на мэра города Павла Адамовича, страдал психическими заболеваниями. Об этом 14 января журналистам рассказал заместитель главы министерства внутренних дел Польши Ярослав Зелиньский, сообщает польское радио PiK.

"Местный начальник полиции Гданьска сообщил мне, что у нападавшего были диагностированы психические расстройства", – отметил он.

Зелиньский добавил, что злоумышленника будут осматривать два эксперта-психиатра, чтобы выяснить, страдал ли он психическими расстройствами во время происшествия и была ли у него способность распознавать смысл его действий.

13 января во время благотворительного концерта в Гданьске мужчина ударил Адамовича острым предметом. Мэра госпитализировали, нападавшего задержали. В полиции сообщили, что злоумышленник – 27-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности, в частности за грабежи.