Ученый: Безопасного способа хранить ядерное топливо не существует 3 15.01.2019, 10:50

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Чем грозит Беларуси «ядерная ловушка»?

Министерство энергетики обсудило с общественностью доклад по Стратегической экологической оценке проекта Стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС, пишет zautra.by.

При всех трех предложенных представителями Минэнерго вариантах обращения с отходами они или вернутся в Беларусь после переработки в России, или просто будут храниться в Беларуси.

Эксперты же настаивают на том, что ни одна из существующих в мире технологий хранения отработанного на АЭС топлива не гарантирует полную безопасность. А рисков такие отходы несут больше, чем страна получит выгод от электроэнергии.

Опасность экологической катастрофы

Отработавшее ядерное топливо − это высокоактивные тепловыделяющие радиоактивные отходы, содержащие ряд долгоживущих радионуклидов, объясняет эколог, физик-ядерщик (Россия) Андрей Ожаровский. Простыми словами это наиболее опасный вид отходов, которые несут риски в течение сотен тысяч лет. Опасность их захоронений любым известным способом таится в возможном выходе радиоактивных веществ в окружающую среду. Как произошло, например, в 1957 году во время самой страшной «дочернобыльской» аварии — Кыштымской, когда взорвалась емкость с отходами переработки отработавшего ядерного топлива, загрязнив огромные территории.

Любое хранилище может протечь, подчеркивает эксперт. Это случалось в мире много раз. Самый неприятный пример – ситуация с захоронениями 126 тысяч контейнеров и бочек радиоактивных отходов в соляной шахте Asse-2 в Германии. Вопреки прогнозам, туда поступают грунтовые воды, что приводит к коррозии бочек и вымыванию опасных радионуклидов в окружающую среду. Теперь только чтобы раскопать хранилище и вынуть отходы с глубины нескольких сотен метров, требуется примерно 1,5 миллиарда евро.

Другой пример − АЭС в Обнинске, недалеко от Москвы. Ее хранилища радиоактивных отходов протекают – цезий и стронций попадают в долину реки, рассказывает Андрей Ожаровский.

В мире есть еще десяток примеров аварийных ситуаций на временных и постоянных хранилищах опасных отходов от деятельности АЭС. Тем более что технологий, инженерных конструкций, позволяющих изолировать произведенные на АЭС радионуклиды на тысячи лет, не существует.

Стоимость строительства площадки для захоронения, перевозки и переработки отработавшего топлива представители Минэнерго и предприятия «Белорусская атомная электростанция» во время общественных обсуждений назвали коммерческой тайной.

Организация площадок для захоронения отходов работы АЭС европейским странам обходилась в 6-9 миллиардов евро. В силу экономических причин Беларусь не готова браться за максимально возможные безопасные и самые дорогие инженерные решения – она выберет более экономный вариант, считает председатель Белорусской партии «Зеленые» Анастасия Дорофеева.

В Беларуси создание инфраструктуры для захоронения отходов АЭС может стоить 2-3 миллиарда евро, отметила в своем выступлении на общественном обсуждении член совета общественной организации «Экодом» Ирина Сухий. К этому добавятся большие расходы на содержание, охрану, переупаковывание и возможные ремонты на протяжении хотя бы ста тысяч лет, добавляет Андрей Ожаровский и предостерегает: как только Беларусь начнет производить отработавшее ядерное топливо, она попадет в серьезную экономическую ловушку. Потому что будет обязана нести постоянные траты по его безопасному хранению.

Что если Беларусь и Россия не договорятся?

Проработка вопроса создания БелАЭС стартовала больше 10 лет назад, 7 лет назад началось ее строительство, запустить первый блок планируют в будущем году. А проблему, что делать с отработавшим топливом, белорусские власти до сих пор не решили.

Два из предложенных Минэнерго сценария обращения с отходами рассчитаны на то, что Россия будет принимать отходы БелАЭС на переработку. С этим может справиться единственное в России предприятие «Маяк». Но договоренности с Россией о передаче и переработке отходов нет. Что будет, если БелАЭС запустят, а договориться с Россией по каким-то причинам не получится?

− В соглашении о строительстве БелАЭС, подписанном в 2011 году, говорится, что вопросы обращения с отработавшим топливом должны быть урегулированы отдельным межправительственным соглашением. Но этого соглашения все еще нет. Раз его сейчас нет, надо всерьез рассмотреть возможность, что его и не будет, − говорит Андрей Ожаровский.

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Какая есть альтернатива? «Нулевой» вариант

Пока в АЭС не загрузили топливо, Беларусь еще может отказаться от ее запуска, соответственно, исключив образование радиоактивных отходов и связанные с ними риски, убеждены эксперты.

По мнению российского эколога, к такому выводу ведет даже доклад по Стратегической экологической оценке проекта Стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС:

— Авторы оценки нашли в себе мужество честно написать, что инфраструктуры для хранения отработавшего ядерного топлива нет и соглашения с Россией тоже. Они просто не сделали политический вывод – любой из вариантов хранения отходов налагает неоправданные риски и ведет к трате миллиардов евро, − отмечает Андрей Ожаровский.

Если власти прислушаются к мнению экспертного и гражданского сообщества, они могут прийти к лучшему в таких условиях решению – отказу от запуска АЭС, и тогда не понадобится придумывать, как веками хранить опасные радиоактивные отходы, подчеркивают эксперты. Эту перспективу событий активисты называют «нулевым» вариантом.

Андрей Ожаровский предлагает белорусским властям воспользоваться тем, что «Росатом» не успел построить БелАЭС в назначенный срок, и свернуть проект.