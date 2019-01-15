Экс-чиновник Мингорисполкома собирал дань со школьных столовых и магазинов 4 15.01.2019, 16:32

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Бывший начальник ГУПР Сергей Барисевич

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске судят бывшего начальника Главного управления потребительского рынка.

15 января в суде Минской области начались судебные прения по делу о коррупции в Главном управлении потребительского рынка (ГУПР), пишет kp.by. В деле 13 обвиняемых, большинство из них - сотрудники комбинатов школьного питания, а еще - бывший начальник ГУПР Сергей Барисевич. Под стражей находятся 5 человек. Интересы обвиняемых защищают 13 адвокатов. В суде дело начали рассматривать 30 июля прошлого года.

Напомним, о задержании основного фигуранта, Сергея Барисевича, по подозрению в коррупции стало известно в апреле 2017 года - об этом сообщили в КГБ. Бывшего начальника ГУПР обвиняют в получении взяток, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и в соучастии в преступлении. Остальных обвиняют по другим коррупционным статьям.

По версии обвинения, Барисевич регулярно брал взятки с директоров комбинатов школьного питания

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По версии обвинения, Барисевич регулярно брал взятки с директоров комбинатов школьного питания, а взамен обещал закрывать глаза на нарушения. Руководители комбинатов, в свою очередь, собирали дань с заведующих производством школьных столовых по всему Минску. При этом, судя по показаниям обвиняемых, деньги все отдавали добровольно. За несколько лет сотрудники школьных столовых собрали для Барисевича немаленькие суммы: от Центрального района Минска он получил 91 тысячу рублей, Партизанского - 17 тысяч, Заводского - 32,6 тысячи.

Еще одна коррупционная схема связана с сетью магазинов «Живинка». Глава сети Березинский собирал деньги с подчиненных, чтобы передать Барисевичу. Сумма с магазина зависела от товарооборота. Барисевич требовал платить, угрожая увольнением.

Под стражей находятся 5 человек

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Барисевич ссылался на свою значимость в обществе, говорил, что играет в хоккей с серьезными людьми. Березинский понял, что речь идет о верхнем эшелоне власти,- зачитывает обвинение прокурор. - От Березинского Барисевич получил 17,5 тысячи рублей.

В 2015 году Барисевич собрал всех заведующих магазинами у себя в кабинете, сумки и телефоны попросил оставить в приемной - боялся, что его слова могут записать на диктофон. Заведующим начальник ГУПР сказал, что они должны быть благодарны ему за спокойную работу, отсутствие проверок, и потребовал платить за это каждый месяц. Конкретную сумму не называл: мол, платите, сколько можете. Деньги нужно было передавать каждый месяц после зарплаты.

Дань собирала одна из заведующих - раз в месяц объезжала все магазины, собирала конверты и передавала Березинскому. А тот Барисевичу. Деньги все заведующие вручали под угрозой увольнения.

Свою вину Сергей Барисевич признал частично

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Передавали Барисевичу не только деньги. Так, директор одного из магазинов сети «Живинка», Татьяна Лисовская, подарила начальнику ГУПРа золотой зажим для галстука, который купила для своего мужа. Она же подарила ему сертификат на 500 рублей в ювелирный магазин. Таким образом, по версии следствия, Лисовская поблагодарила Барисевича за свое трудоустройство директором магазина - до этого она работала главным специалистом ГУПРа. От директоров других магазинов Барисевич получил больше 13 тысяч рублей.

Свою вину Сергей Барисевич признал частично. Он заявил, что часть денег передавал своим начальникам.

- Несмотря на непризнание Барисевичем своей вины, его виновность, по мнению обвинения, полностью доказана, - подчеркнул прокурор.

В суде объявлен перерыв.