Топ-10 самых недорогих новостроек Минска 15.01.2019, 22:33

От $40 000 и дешевле.

Рынок минских новостроек еще никогда не был так предсказуем. Вместо одиноких «столбиков» столица прирастает целыми городами в пределах МКАД. Поэтому пусть вас не сбивает с толку чувство дежавю: под старыми брендами на рынок вышли новые дома с недорогими квартирами. Прозвонив по всем актуальным объявлениям, onliner.by составил топ-10 самых доступных новостроек этого января.

Большинство застройщиков по-прежнему привязывают стоимость квадратного метра к доллару США, производя расчеты в белорусских рублях по курсу Нацбанка.

10-е место. ЖК «Брестский»

Двухкомнатная квартира (48,5 кв. м) — $55,2 тыс.

«Евродвушка» (49,58 кв. м) — $57 тыс.

Трехкомнатная квартира (60,7 кв. м) — $68,6 тыс.

Строительство комплекса из трех монолитно-каркасных 10-этажек сейчас в самом разгаре. До недавнего времени он был известен как «ЖК по улице Зубачева» и тоже штурмовал топы дешевого жилья. Место здесь своеобразное. Инфраструктура не развита, почти вся окольная застройка состоит из частного сектора, но есть и позитив: во-первых, возле дома введут многоуровневый паркинг на 228 автомобилей с демократичными ценами машино-мест ($2—3 тыс.), во-вторых, квартиры сдаются с перегородками и черновой отделкой, в-третьих, неподалеку от дома находится парк «Курасовщина» с горнолыжным курортом и Лошицким водохранилищем.

Жилой комплекс возводит ООО «БелБизнесРесурс» (управляющая компания — «Айрон»). Дом №3 по генплану готов на 86%, дом №2 — на 65%.

9-е место. ЖК «Кипарис»

Однокомнатная квартира (45,14 кв. м) — $50,4 тыс.

«Евродвушка» (45,14 кв. м) — $54 тыс.

Двухкомнатная квартира (60,52 кв. м) — $67 тыс.

Трехкомнатная квартира (78,03 кв. м) — $82 тыс.

Начав строиться весной прошлого года, две мапидовские «свечки» в микрорайоне Сухарево понемногу обретают свой финальный облик. Площадка находится на улице Мачульского по соседству с ЖК «Вишневый сад». Инфраструктуры здесь немного, но это дело наживное.

Застройщиком выступает ООО «ММК-ФанИнвест», дочерняя структура компании «Мирный путь». Обещают, что после ввода в эксплуатацию «свечки» смогут похвастаться бесшумными лифтами Otis, местами для хранения велосипедов, дизайнерскими решениями в оформлении фасадов и входных групп, а также нестандартным подходом к обустройству детской площадки.

В последние годы микрорайон Сухарево стремительно застраивался жильем, поэтому конкурентов у «Кипариса» много, и варианты убывают медленно. В базе Onliner «Дома и квартиры» более 10 новостроек в Сухарево ждут своих покупателей.

Сдача «Кипариса» в эксплуатацию намечена на III квартал 2019 года. Рассрочка до декабря предоставляется без повышения стоимости объекта. В продаже все еще остались стандартные «однушки», «двушки», «трешки», а также «двушки» евроформата (отдельная спальня плюс кухня-гостиная), которые равны по метражу однокомнатным, а по функциональности соответствуют двухкомнатным квартирам.

8-е место. «Доступное жилье» в микрорайоне Степянка

Однокомнатная квартира (45 кв. м) — $49,5 тыс.

«Евродвушка» (44,5 кв. м) — $53,4 тыс.

Двухкомнатная квартира (61 кв. м) — $61 тыс.

На улице Карвата в Степянке продолжает оформляться квартал мапидовских «свечек», три из которых уже введены в эксплуатацию, еще две пока не строятся и не продаются.

Место для жизни не без изъянов: до центра почти час езды на общественном транспорте, рядом сортировочная станция, которая гремит составами, зато неподалеку раскинулся живописный лесопарк «Степянка».

По мере готовности цена жилых домов в Степянке росла: начинали с $800 за «квадрат», а сейчас «однушки» продаются по $1100, «двушки» — по $1000, они же с приставкой «евро» — по $1200 за метр. Правда, теперь речь идет о готовом жилье.

7-е место. «Доступное жилье» в микрорайоне Сухарево

Однокомнатная квартира (40 кв. м) — $44 тыс.

Двухкомнатная квартира (60 кв. м) — $63 тыс.

Трехкомнатная квартира (72 кв. м) — $70 тыс.

В отличие от улицы Мачульского, где строится «Кипарис», 10-этажки от застройщика ООО «ЗаславльСтройИнвест» возводятся ближе к местам притяжения и улице Шаранговича, которая стала ключевой артерией микрорайона, но и выглядят попроще: стандартные мапидовские «коробки» без искры и изюминки.

Площадку начали осваивать во второй половине 2018 года. Сейчас в доме на пересечении Шаранговича и Янковского возводится 5-й этаж. Сдать его собираются в конце 2019 года. По нынешней проектной декларации все квартиры закончились, но ориентировочно через неделю выйдет новая, и бронирование по ней уже открыто.

За метр в «трешках» просят $980, в двухкомнатных квартирах — $1060, а в однокомнатных — $1120, причем в случае последних действует скидка на 1-е этажи (минус $20 с «квадрата»). Метражи компактные: «однушки» — 40 и 42 кв. м, «двушки» — 60 и 61 кв. м, «трешки» — 72 и 79 кв. м.

6-е место. ЖК «Парк Челюскинцев»

Однокомнатная студия (25 кв. м) — $44 тыс.

«Евродвушка» (32,6 кв. м) — $54 тыс.

По расположению этот жилой комплекс, конечно, уделает все предыдущие: он строится между станциями метро «Московская» и «Парк Челюскинцев», в двух шагах от одноименного парка. Цена «квадрата» в жилом комплексе отнюдь не низкая, но квартиры настолько крохотные, что не просто угодили в наш топ, а заняли в нем почетное 6-е место.

Самая недорогая «однушка»-студия имеет площадь всего 25 кв. м и единственное окно при цене $44 тыс. — целых $1765 за «квадрат», но факт остается фактом.

«Двушка»-студия площадью 32,6 кв. м продается за $54 тыс. ($1665 за метр). В квартире три окна, так что кухню при желании можно отделить, но в этом случае ее площадь окажется чуть больше 4 кв. м.

Самая недорогая «трешка» общей площадью 63,8 кв. м обойдется в $89 тыс. ($1400 за метр), так что к ней ни с какой стороны не подходит эпитет «дешевая».

Сейчас застройщик Dana Holdings возводит первый пуск, стройка ведется на уровне 11-го этажа. Сдать эту часть дома планируют в конце года. При всех достоинствах площадки «Парк Челюскинцев» — проект на любителя: дом напоминает китайскую стену, которая через год-другой наполнится жильцами и перфораторами. Следует учесть и то, что застройщик сдает квартиры без черновой отделки и перегородок.

5-е место. ЖК «Минск-Мир»

Однокомнатная студия (29 кв. м) — $44 тыс.

Однокомнатная квартира (38 кв. м) — $49 тыс.

«Евродвушка» (44 кв. м) — $59 тыс.

«Евротрешка» (58 кв. м) — $78 тыс.

Стройка века, которая ведется вдоль улицы Аэродромной, продолжает поражать воображение своими масштабами. Раньше в ней был еще один вау-фактор — очень скромная цена жилья. Но чем дальше, тем дороже и пафоснее новостройки в ее составе, а ряды бюджетных вариантов редеют день ото дня.

Вот почему самые недорогие квартиры ЖК «Минск-Мир» продаются в готовых домах. Речь об «однушках» доме «Марина-2» общей площадью 29 и 31 кв. м по цене $44 тыс. и $47 тыс. соответственно. Обе находятся на 15-м этаже. Их слабое место — планировка типа «пенал» и единственное окно.

Немного дороже (от $49 тыс. за 38 кв. м общей площади) будут стоить полноценные «однушки» в доме «Жемчужина-1» (квартал «Эмиратс»), сдача которого запланирована в I квартале 2020 года.

Самые недорогие «двушки»-студии (кухня совмещена с гостиной) продаются в домах «Пальма-1» и «Пальма-2», сдача которых намечена на май и июнь 2019 года. Площадь «евродвушек» — 44—45 кв. м, а цена — от $59 тыс.

Самые доступные «евротрешки» продаются в доме «Пальма-1»: за 58 «квадратов» просят $78 тыс. Все дома сдаются в комплектации «полуфабрикат»: черновую отделку и перегородки придется сделать самостоятельно, а это не только потребует дополнительных вложений, но и «съест» пару метров общей площади.

4-е место. Дом от УКСа Ленинского района в Лошице

Однокомнатная квартира (35 кв. м) — $40 тыс.

Новый дом в микрорайоне Лошица-6, который возводится силами районного УКСа, еще далек от завершения: в ближайшем будущем по нему выйдет не одна проектная декларация. Но дешевыми в нем будут только «однушки». В стоимость других квартир включены места для автомобилей, а с такой нагрузкой о низких ценах мечтать не приходится.

Сейчас в продаже остались однокомнатные квартиры площадью 35 и 41 кв. м с ценой «квадрата» $1150. В марте выйдет проектная декларация на «двушки» площадью от 54 до 65 кв. м и «трешки» от 77 до 100 кв. м. Цена пока неизвестна, но с учетом машино-места она составит больше $1200 за метр.

Сдача дома намечена на август 2020 года. Сейчас строительная готовность составляет 40%, местами коробка выведена под крышу, монолитный каркас заполняется кирпичом и газосиликатом.

3-е место. Мансарды на улице Янки Мавра

Двухкомнатная квартира (40 кв. м) — $40 тыс.

Трехкомнатная квартира (58 кв. м) — $58 тыс.

Застройщик «Мансарды столицы», который активно наращивает дополнительные этажи минским 5-этажкам в районе станции метро «Пушкинская», завершает строительство и реализацию квартир на Мавра, 31, и приступает к строительству и продаже новой мансарды — на Мавра, 29.

В мансарде на Мавра, 31, осталось шесть квартир: «двушки» площадью 40, 42 и 43 кв. м и одна «трешка» площадью 58 кв. м. Цена «квадрата» везде одинаковая — $1030.

Скидка при стопроцентной оплате — $30 с каждого «квадрата». Таким образом, «двушку» площадью 40 кв. м можно купить за $40 тыс., «трешку» — за $58 тыс. Однако не стоит забывать о том, что квартиры находятся на 6-м этаже в доме без лифта.

Срок сдачи мансарды на Мавра, 31, продлен до апреля: застройщик не успел благоустроить территорию до прихода зимы.

Квартиры на Мавра, 29, пока не продаются: в середине февраля должна выйти проектная декларация. Но бронь давно открыта, и около 60% квартир зарезервированы. Так, «однушки», по словам застройщика, уже разобрали.

Остались двухкомнатные квартиры площадью 53 и 56 кв. м и «трешки» площадью 58 кв. м. Скорее всего, продаваться они будут по $1000 за «квадрат» при единовременной оплате, по $1030 — с рассрочкой до конца строительства. Но цены ориентировочные и к моменту выхода декларации могут поменяться.

Сейчас в пятиэтажке на Мавра, 29, завершается капитальный ремонт. Строить мансарду начнут в конце февраля.

2-е место. ЖК «Гранд Хаус»

Однокомнатная студия (29 кв. м) — $39 тыс.

Однокомнатная квартира (48 кв. м) — $62 400

«Евродвушка» (48,5 кв. м) — $63 тыс.

Двухкомнатная квартира (63 кв. м) — $71 тыс.

«Евротрешка» (76 кв. м) — $82 тыс.

Трехкомнатная квартира (90 кв. м) — $96 тыс.

«Гранд Хаус» возводится прямо возле станции метро «Грушевка» — там, где новостройки неуклонно вытесняют частный сектор, превращая уютный микрорайон в высокоплотный жилой массив с редкими вкраплениями старой застройки.

Несмотря на скандалы, «Гранд Хаус» знает себе цену: это не экономкласс, и квартиры на финальной стадии готовности здесь стоят совсем не дешево. Однако если покупатель готов три года ждать обещанного, то цены получаются вполне демократичные.

Самые недорогие квартиры комплекса продаются в 1—3-й секциях, сдача которых запланирована на май 2021 года (сейчас в них возводится подземный паркинг, строительство ведется на уровне котлована). Например, «однушка»-студия площадью 29 кв. м при стопроцентной оплате обойдется в $39 тыс., а «евродвушка» (48,5 кв. м) — в $63 тыс. Квартиры стандартных планировок просторнее, а значит, дороже. С рассрочкой они увеличатся на сумму до $50 с каждого «квадрата» в зависимости от первоначального взноса.

1-е место. Новостройка на Голодеда

Однокомнатная квартира (29,6 кв. м) — $36,2 тыс.

Двухкомнатная квартира (56 кв. м) — $61 тыс.

Трехкомнатная квартира (64,9 кв. м) — $71 тыс.

Вот уже почти год застройщик «10 УНР» возводит монолитно-каркасную 18-этажную «свечку» на пересечении улиц Ауэзова и Голодеда в Чижовке. На каждом этаже по 12 квартир, многие из которых теснее 30 «квадратов».

Сейчас в продаже остались однокомнатные квартиры площадью 29,6 кв. м с двумя окнами, за счет которых они не обречены быть студиями. Есть и более просторные «однушки», среди которых и «пеналы» с одним окном, и стандартный вариант планировки. Двухкомнатные квартиры малометражками уже не назовешь: они стартуют от 56 «квадратов» и стоят соответственно. «Трешки» тоже без видимых изъянов с метражом от 65 кв. м.

Район старый, освоенный, и социальной инфраструктуры здесь хватает. А вот с парковкой может быть напряженка. Застройщик получил участок в 2014 году и обеспечил дом машино-местами по старым нормам: на 215 квартир приходится 100 мест для авто.