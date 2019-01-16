Демографы рассказали, что будет с Беларусью через 15 лет 2 16.01.2019, 9:51

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Главное – продержаться ближайшее десятилетие.

Авторы обзора Global Economy Watch поставили Беларусь на 10-е место в списке стран с самой быстрой убылью трудоспособного населения. Перед правительствами многих стран Восточной Европы встанет вопрос, как сохранить экономически активными своих пожилых людей, прогнозируют авторы доклада, пишет zautra.by.

Как изменится белорусское общество в ближайшие 15 лет?

Трудоспособных белорусов будет все меньше

Из-за старения населения и эмиграции за последние 10 лет трудоспособного населения в стране стало на 8% меньше.

Возрастная структура белорусского общества в ближайшее десятилетие будет заметно меняться. Количество пенсионеров вырастет, а молодежи им на смену будет приходить все меньше. Эта тенденция заметна уже сейчас и резко изменить ее невозможно.

— В 2020 году нас ждет серьезное падение в возрастной категории 20-24 года, и только к 2035 году людей в ней станет столько же, сколько было в 2016 году, — рассказывает заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Анастасия Боброва.

По прогнозам Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики, к 2035 году людей пенсионного возраста станет почти 28% — на 3% больше, чем сейчас.

Демограф признает: важно продержаться ближайшие 10 лет, после этого ситуация начнет улучшаться.

В 2030-х годах начнется рост числа молодых совершеннолетних белорусов. В 2030 году около 100 тысяч молодых людей достигнут возраста 22 лет. А в 2035 году – 110 тысяч, прогнозирует эксперт.

Если бы экономические и социальные условия стимулировали людей иметь по двое и больше детей, то вопрос с демографической безопасностью после ближайшего кризисного в этом плане десятилетия был бы разрешен.

Мигранты не помогут

Перспективы для привлечения иностранцев трудоспособного возраста у Беларуси призрачные. Иностранцы активно поедут в Беларусь только в случае дестабилизации в соседних странах, как это случилось с Украиной, считает академический директор варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев.

Среди приезжающих в Беларусь на постоянное место жительства высока доля пожилых. А в статистике эмиграции преобладают люди трудоспособного возраста. Остановить этот процесс практически невозможно, признает эксперт.

— Для проведения разумной и эффективной миграционной политики нужны довольно большие экономические средства, которыми Беларусь не обладает, — объясняет Андрей Елисеев.

Перемещение людей в более богатые и развитые страны происходит постоянно, и Беларусь не будет исключением — граждане продолжат уезжать в государства с более высоким уровнем жизни даже в случае небольшого улучшения экономической ситуации. Остановить их способно только экономической чудо и резкий рывок уровня жизни, говорит эксперт.

Выжать максимум из работников, но не обязаловкой

— За час своего труда работник в Беларуси зарабатывает себе и предприятию меньше по сравнению с тем, сколько приносит дохода такой же работник в западной компании, — говорит директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.

На производительности труда сказываются старое оборудование, «хромающая» дисциплина, более низкие по качеству образование и профессиональные навыки. Так как производительность считается путем деления на всех работников, то если на заводе в Беларуси работает 100 человек, в на похожем в Германии – 5, а остальное делают роботы, то производительность у немецкого рабочего будет в разы выше.

Работа в этом направлении может увеличить отдачу от вклада трудящихся даже с учетом сокращения их количества. Причем наказывать не работающих и заставлять их трудиться – абсолютно бесполезная мера и неэффективный инструмент, считает глава SYMPA. Принудительным трудом отдачи от работников не добиться.

Производительность труда невысока на предприятиях, у которых нет денег на модернизацию, чаще всего это госпредприятия. У них избыточный состав работников.

— Несмотря на сокращения штатов, часть госпредприятий и сейчас служат детскими садами для взрослого населения, которые держат людей под присмотром ради того, чтобы они не ныли от безделья, не ухудшали криминогенную обстановку, — отмечает Наталья Рябова.

Для спасения ситуации эксперт называет «очевидное решение»: улучшение условий для ведения бизнеса – тогда существующие компании смогут развиваться и нанимать больше людей, в том числе теряющих рабочие места из-за сокращений, появится среда для того, чтобы в бизнес приходили новые люди.

— Определенные шаги в этом направлении делаются. Например, регулирование деятельности самозанятых. Но глобальные проблемы, такие как отсутствие защиты прав собственности, справедливого суда, остаются. Вот почему не наблюдается ни особого притока иностранных инвестиций, ни условий для того, чтобы здесь вырос буйный класс торговцев, мелких предпринимателей, — поясняет Наталья Рябова.

«Гнать» людей на рынок труда раньше трудоспособного возраста вряд ли есть смысл. Лучше эффективней использовать имеющийся человеческий потенциал, подчеркивает демограф Анастасия Боброва. Она предлагает создать условия, чтобы сделать более доступной работу для людей с инвалидностью, привлекать молодых мам раньше выходить из отпуска по уходу за ребенком и стимулировать продолжать работать пенсионеров.

— Есть люди, которые способны выполнять работу качественно. Те же люди с инвалидностью, которых в стране около 500 тысяч. Но есть барьеры, мешающие им трудиться – это не только то, что они не прошли адаптацию или не готовы, а и то, что их не хотят нанимать, общество не принимает их как полноценных работников. В перспективе адаптированные для них рабочие места станут заметным вкладом в развитие, — считает Анастасия Боброва.

Эксперты прогнозируют: даже если законодательно пенсионный возраст не будет сильно повышаться, люди будут работать дольше. Основная причина останется прежней – желание иметь больше денег, чем позволяет пенсионная система, но скажется и то, что пожилые люди становятся более активными и среди них становится больше тех, кто не желает выпадать из привычного социально-экономического уклада жизни. Их можно поддержать развитием услуг, ориентированных именно на старшее поколение.

— Нередки случаи, когда благодаря образовательным программам, люди в 60 лет становились теми же программистами или дизайнерами. Когда отношение к пожилым меняется, а пенсия перестает восприниматься как «доживание», для пенсионеров открываются новые возможности, а они сами могут быть трудовым и социальным ресурсом, − добавляет Наталья Рябова.