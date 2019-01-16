Послы ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении Скрипаля 5 16.01.2019, 16:58

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В ближайшие дни Евросоюз утвердит санкции против российских агентов.

Послы Европейского союза 16 января согласовали санкции против четырех агентов российской разведки, среди которых двое подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери, сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет «Гордон».

По его словам, Евросоюз утвердит санкции 21 января.

"Сегодня послы ЕС договорились о санкциях против четырех офицеров ГРУ, в том числе двух "туристов" из Солсбери. Пять человек из Сирии также будут включены. Санкции будут одобрены ЕС… в понедельник, и будут первыми в рамках нового режима санкций в отношении химического оружия", – написал Йозвяк.

EU ambs have today agreed to sanction 4 GRU officers, including the two #Salisbury "tourists". 5 ppl from #Syria will also be listed. the sanctions will be approved by EU for mins on Mon & are the first under the new chemical weapons sanctions regime. #Russia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 16 января 2019 г.

Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте 2018 года в британском Солсбери разработанным в РФ нервно-паралитическим агентом "Новичок". Им удалось выжить после покушения.

5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну – Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.

Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и к работе в ГРУ они отрицали.

В расследовании группы Bellingcat и The Insider говорится, что в совершении химатаки подозреваются офицеры Главуправления Генштаба РФ Анатолий Чепига и Александр Мишкин – это настоящие имена "Петрова" и "Боширова".

В декабре 2018 года Министерство финансов США внесло в санкционный список 18 россиян, среди которых Чепига и Мишкин.

6 января 2019 года The Telegraph сообщила, что власти Великобритании установили все обстоятельства покушения на Скрипалей, а также след, который прямо ведет к президенту России Путину.