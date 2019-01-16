Times: ЕС рассматривает планы отложить Brexit до 2020 года 16.01.2019, 20:55

Фото: ukrep.be

Германия и Франция выразили готовность продлить срок переговоров.

Европейский союз рассматривает планы отложить выход Великобритании из сообщества до 2020 года. Об этом сообщила в среду газета The Times.

По ее данным, это стало возможным после того, как Германия и Франция выразили готовность продлить срок переговоров перед лицом политического кризиса в Великобритании из-за Brexit.

Выступая в среду в Палате общин, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что Лондон не будет продлевать истекающий 29 марта срок действия статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе, которая устанавливает регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник отвергли проект соглашение с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года. После сокрушительного поражения правительства в парламенте лидер британской оппозиции внес предложение о вынесении вотума недоверия правительству консерваторов.