Парламент Албании поддержал перестановки в правительстве после студенческих протестов 16.01.2019, 22:46

11 декабря в студенты перекрыли главную транспортную развязку Тираны.

В Албании парламент поддержал перестановки в правительстве, сообщает nv.ua со ссылкой на The Associated Press.

Парламент, в котором доминирует правящая Социалистическая партия премьер-министра Эди Рамы, подавляющим большинством голосов поддержал назначение девяти новых министров. Представители оппозиции бойкотировали голосование.

Депутаты также проголосовали за назначение Рамы на пост министра иностранных дел после того, как президент Илир Мета отказался принять его кандидатуру, заявив, что Рама не соответствует требованиям.

Ранее, премьер-министр Албании Эди Рама отправил в отставку восемь министров своего правительства после массовых студенческих протестов.

11 декабря в Албании студенты перекрыли главную транспортную развязку Тираны во время акции протеста против повышения стоимости обучения. Также они требовали увеличить в два раза финансирование университетов, обеспечить лучшее представительство студентов, увеличить расходы на исследования и улучшить условия в общежитиях.