Врач-реаниматолог рассказал всю правду о своей профессии 3 17.01.2019, 13:35

1,974

Фото: onliner.by

Что заставляет высокообразованных молодых людей оставаться в белорусской медицине?

Богдан Шильниковский — врач, работает реаниматологом-анестезиологом в двух больницах: больнице скорой медицинской помощи и пятом родильном доме. В результате получается, что он проводит на работе две трети своей жизни. Говорит, что медицина давно стала его вторым любимым делом . Первое любимое дело — спать, как и у всех, кто часто дежурит по ночам, пишет onliner.by.

Что заставляет высокообразованных, талантливых молодых людей оставаться в белорусской медицине? Говорить о больших деньгах, признании, глубоком уважении со стороны общества, к сожалению, не приходится, значит срабатывают некие иные мотивы, намного более глубокие, чем удовлетворение базовых потребностей. В этом видеоинтервью с врачом, работающим в больнице скорой помощи, мы попытались хотя бы немного их раскрыть.

Понятно, что это всего лишь одна из частей пазла, частное мнение, одна из тысяч историй. Но именно благодаря таким историям, таким жизненным позициям и таким людям белорусская медицина продолжает не просто оставаться на плаву, но и периодически дает нам поводы для гордости.