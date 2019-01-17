В университете Лиона произошел мощный взрыв 17.01.2019, 14:08

1,469

Фото: Getty Images/Nico Tondini

Есть пострадавшие.

На территории студенческого городка университета Лиона в коммуне Вийёрбан на окраине французского мегаполиса произошел мощный взрыв, пишет «Немецкая волна».

По первой информации, в результате инцидента, случившегося утром в четверг, 17 января, легкие ранения получили три человека.

Французские СМИ со ссылкой на данные пожарных сообщают о том, что в здании на территории главного университета велись ремонтные работы, в нем взорвались емкости с газом. Ситуация находится под контролем, тушение вспыхнувшего после взрыва пожара будет продолжаться весь день, сообщил университет Лиона.

Now: Huge explosion and fire at one of the University of #Lyon's campuses. People are being urged to avoid the area. pic.twitter.com/L5kNBrohjZ — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 17 января 2019 г. Tout est sous contrôle. L'incendie est maîtrisé mais l'intervention va être longue (estimation : la journée) pour être sûr qu'aucun feu ne reprenne. #IncendieMendel — Université Lyon 1 (@UnivLyon1) 17 января 2019 г.

Близлежащие здания были эвакуированы. В здании Mendel, где произошел взрыв, расположен, среди прочего, факультет биологии.

12 января в булочной в центре Парижа, расположенной в многоэтажном доме на улице Тревиз, произошел взрыв, погибли четыре человека. По предварительной версии, причиной послужила утечка газа. Незадолго до взрыва из-за запаха газа была вызвана противопожарная охрана.