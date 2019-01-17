Курсант, попавший под фуру в Минске, убегал от военной комендатуры? 2 17.01.2019, 18:51

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Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Минобороны сообщили, что не будут давать комментарии по поводу случившегося.

Вчера Charter97.org сообщал о ДТП на девятом километре трассы M2, в близости от Военной академии. Во второй справа полосе (в направлении Минска) фура насмерть сбила юношу в военной форме. В ГАИ подтвердили: погибший — курсант. Появился вопрос: почему молодой человек перебегал восьмиполосную проезжую часть, если неподалеку находится подземный пешеходный переход. Среди учащихся академии распространяется версия, что курсант убегал от задержавшей его военной комендатуры, пишет «Онлайнер».

«Мой сосед — пятикурсник Военной академии. Сразу после аварии там поднялся хай, запретили все вечерние увольнения, но позже все же стали выдавать, — рассказал минчанин Александр. — Он-то и рассказал версию, которая сейчас распространяется в академии среди учащихся и командования. Насколько она верна, выяснит следствие. Сейчас же эти данные на уровне слухов».

«Парень, учившийся на третьем курсе, ушел в „самоволку“ — в магазин, расположенный в двух кварталах от места аварии, — так звучит версия, распространяемая в академии. — Около магазина его задержали три человека из комендатуры. Увольнительного у него с собой, конечно, не было. Курсанта решили сопроводить в комендатуру в Уручье для составления документов. Сели на автобус на ближайшей остановке. Проехали две остановки. На третьей курсант вырвался, выбежал из салона автобуса и побежал. Он выбежал на проезжую часть со стороны передней части автобуса, то есть не мог видеть ситуацию на дороге. В итоге попал под машину».

Еще раз подчеркнем, это неофициальная версия. В Минобороны сообщили, что не будут давать комментарии по поводу случившегося до окончания следствия: «С делом разбирается ГАИ, СК, командование военного учебного заведения. Они должны установить точную картину происшествия».

По данным СК, 26-летний водитель седельного тягача МАN двигался по пр. Независимости в Минске и совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 19-летний юноша скончался в машине скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РБ.