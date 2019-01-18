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Поправить Пушкина

4
  • 18.01.2019, 13:47
  • 1,606

В головах у российских экономических властей какая-то зимняя пурга поднялась.

Помните, Медведев обвинил во всех проблемах "длинные праздники". А в ЦБ копнули еще глубже. Корень проблем — в сказках, пишет Telegram-канал "Запретное мнение".

Первый зампред Сергей Швецов осудил русские сказки про золотую рыбку и исполняющую желания щуку за формирование у населения веры в легкую наживу и создание помех для повышения финансовой культуры граждан. Об этом он заявил в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Нет, вы понимаете? В школе учат, что сказка о золотой рыбке — это сказка о доброте старика и жадности старухи (которая в конце концов все потеряла). А Швецов считает, что это о том, как получить халяву...  Двойка по литературе!

Вот точно в головах у российских экономических властей какая-то зимняя пурга поднялась... И успокаиваться никак не желает


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