Победа Независимого профсоюза: в Солигорске зарегистрируют новую организацию
- 18.01.2019, 16:48
Местные власти отказывались зарегистрировать профсоюзную организацию.
В офис Белорусского независимого профсоюза пришло решение Солигорского райисполкома о регистрации профсоюзной организации УСП «Трест «Реммонатажстрой», пишет «Салiдарнасць».
Организация БНП «Реммонтажстрой» почти 25 лет действовала в составе Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий». Но недавно в результате аутсорсинга подразделение было выделено в статус дочернего предприятия. Местные власти отказывались зарегистрировать профсоюзную организацию УСП «Трест «Реммонтажстрой».
В БНП заявляли, что делается это по надуманным причинам.
Наконец, после неоднократных попыток Независимый профсоюз все же добился справедливости.
Накануне председатель Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» Сергей Черкасов письменно обратился к главе aдминистрации Лукашенко Наталье Кочановой с просьбой оказать содействие.