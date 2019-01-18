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Победа Независимого профсоюза: в Солигорске зарегистрируют новую организацию

  • 18.01.2019, 16:48
Фото: belnp.org

Местные власти отказывались зарегистрировать профсоюзную организацию.

В офис Белорусского независимого профсоюза пришло решение Солигорского райисполкома о регистрации профсоюзной организации УСП «Трест «Реммонатажстрой», пишет «Салiдарнасць».

Организация БНП «Реммонтажстрой» почти 25 лет действовала в составе Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий». Но недавно в результате аутсорсинга подразделение было выделено в статус дочернего предприятия. Местные власти отказывались зарегистрировать профсоюзную организацию УСП «Трест «Реммонтажстрой».

В БНП заявляли, что делается это по надуманным причинам.

Наконец, после неоднократных попыток Независимый профсоюз все же добился справедливости.

Накануне председатель Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» Сергей Черкасов письменно обратился к главе aдминистрации Лукашенко Наталье Кочановой с просьбой оказать содействие.


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