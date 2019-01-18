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В Норвегии задержали россиянина, который планировал теракт

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  • 18.01.2019, 18:35
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архивное фото

Гражданин РФ напал в центре Осло с ножом на женщину.

В столице Норвегии Осло полиция задержала гражданина России, который в центре города напал с ножом на женщину. Пострадавшая находится в критическом состоянии, передает «Радыё Свабода».

Россиянин при этом заявил, что планировал совершить теракт и хотел убить как можно больше людей. Местные СМИ со ссылкой на главу службы безопасности Норвегии Бенедикта Бьернланна сообщают, что задержанный – мусульманин.

По информации полиции, 20-летний уроженец Башкирии прибыл в Норвегию через Швецию 17 января. Следствие предполагает, что свою жертву он выбрал случайно. Он напал на женщину в очереди на кассу продуктового магазина, ударив ее ножом в спину. Полиция не считает, что у россиянина были сообщники.


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