17 карт, которые открывают интересные факты о мире 4 18.01.2019, 21:56

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Изображение: ONTHEGOTOURS.COM

Разглядывая карты мира, можно узнать столько новых фактов, историй и даже ответов на любопытные вопросы.

Оказывается, пятна на шкуре жирафа расскажут, откуда он родом. А крысы уже поселились на всех континентах, за исключением Антарктиды и маленькой канадской провинции, которая придумала собственный оригинальный способ борьбы с вредителями. Кто бы мог подумать, что, разглядывая карты мира, можно узнать столько новых фактов, историй и даже ответов на любопытные вопросы.

AdMe.ru решил рассмотреть несколько карт на досуге и делится интересными находками с вами. Осторожно, увиденное способно изменить ваш взгляд на то, как устроен мир.

Сколько шагов в день делают люди из разных стран

Некоторые предложили назвать это картой стран, где живут самые ленивые люди. Она отражает количество шагов, что житель страны совершает в среднем в течение дня. Данные собраны с помощью фитнес-приложения, а в исследовании приняли участие больше 700 тыс. человек.

Оказалось, что самые подвижные люди живут в Гонконге — они делают по 6 880 шагов в день, а наименее активные — в Индонезии (всего 3 513 шагов).

Окраска шкуры жирафа расскажет о его происхождении

Исследования генома жирафа показали, что существует не один, а 4 вида жирафов, и у каждого особый окрас шкуры, который в то же время говорит о месте его происхождения.

Сколько стоит 1 литр бензина в разных странах мира

Стоимость бензина отражена в евро. Данные актуальны на февраль 2018 года. Самая низкая цена зафиксирована в Венесуэле. Дороже всего топливо стоит в Гонконге, Исландии, Сенегале и Мали.

Среднемесячная зарплата в разных странах Европы в 2018 году (после вычета налогов)

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Азербайджане и на Украине (менее € 300 евро), самые высокие — в Дании, Норвегии, Люксембурге, Исландии и Швейцарии (больше € 3 000).

Сколько долларовых миллиардеров приходится на 10 млн жителей разных стран

По данным Forbes и по состоянию на 2018 год в таких странах, как Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Босния и Герцеговина, Словения, Хорватия, Сербия, Черногория, Албания, Македония, Болгария и Молдавия, долларовых миллиардеров нет.

В Люксембурге нет ни одного зарегистрированного жителя-миллиардера, хотя на правах гостей там проживают 17. Легко наткнуться на миллиардеров в Швейцарии, Монако, Ирландии, Дании, Норвегии и Швеции.

Сколько ученых приходится на 1 млн жителей

Сколько заключенных приходится на 100 тыс. жителей

В каком возрасте женщины из разных стран Европы рожают 1-го ребенка

Как увеличилась численность населения разных континентов с 2000 по 2018 год

Население планеты с 2000 года выросло на 1,5 млрд. По прогнозам ученых, с текущими темпами к 2030 году на Земле будут жить уже 8,5 млрд человек.

Сколько людей рождается в течение часа в разных странах мира

Численность населения Японии сокращается уже несколько лет, потому что наблюдается отрицательный естественный прирост: женщины чаще выбирают карьеру и сознательно отказываются от брака и рождения детей.

В Нигерии, наоборот, с 1960 года численность населения выросла в 4 раза. Здесь люди стремятся жить большими семьями, а высокая рождаемость сочетается с высоким уровнем женской занятости. При этом на севере страны муж часто живет с несколькими женами, каждая из которых старается родить как можно больше детей, чтобы быть главной.

На карте отображены данные не по всем странам.

Средний возраст жителей в разных странах мира

В каком возрасте дети в разных странах перестают посещать или оканчивают школу

Доля грамотного населения по странам

В расчет берутся подростки от 15 лет и старше, а также взрослые.

Самая низкая температура января, зафиксированная в странах Европы

Для европейской части РФ это —58,1 °С. А самые «теплые» январи за все время были в Португалии (до —16 °С) и в Ирландии (до —19,1 °С).

Сколько электроэнергии за год потребляют в разных странах мира (количество кВт∙ч на 1 жителя в год)

Самые загрязненные страны мира

При составлении рейтинга использовались следующие показатели:

потребление электроэнергии на душу населения;

выбросы углекислого газа от сжигания топлива на душу населения;

уровень загрязненности воздуха;

число смертей, вызванных загрязненным воздухом;

производство «зеленой» энергии.

В Европе самыми токсичными странами признаны Босния и Герцеговина, Болгария и Люксембург. В Азии это Монголия, Казахстан, Туркменистан, Иран, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. А также Тринидад и Тобаго в Центральной Америке, Ливия в Африке.

Территория обитания крыс в мире

Синее пятно на территории Канады — это провинция Альберта. С 1950-х местное правительство ввело программу контроля популяции крыс: периметр был огражден, появились особые отряды специалистов, распространяющих отраву для крыс. Но даже проникнув внутрь, на территорию Альберты, грызунам не удается найти теплое убежище для комфортной жизни из-за низких температур и низкой плотности населения.

Известно, что в 1959 году было обнаружено и уничтожено 600 крыс, а в 2007-м — всего 2, в 2014 году — только 4. А в 2003 и в 2016 годах их не было вовсе.