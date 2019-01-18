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Украинцы стали крупнейшей общиной иностранцев в Литве

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  • 18.01.2019, 22:10

Украинцы опередили россиян и белорусов.

Украинцы опередили россиян и стали крупнейшей иностранной общиной в Литве.

Об этом сообщил в пятницу Департамент миграции страны, сообщает Delfi.

По его данным, в начале года в Литве проживали почти 17 тысяч украинцев. Это почти на 42% больше, чем год назад.

Община прибывших в Литву граждан России составляет почти 12,5 тысяч человек, это почти на 3% меньше, чем в 2018 году.

Почти столько же в Литве и граждан Беларуси. Их количество за год выросло на треть.

Граждане упомянутых стран составили 84% от всех иностранцев, проживающих в Литве.

Наибольшие группы граждан стран-членов ЕС составили граждане Латвии, Германии и Польши.

В целом количество иностранцев, живущих в Литве, составляет чуть более 2% от населения страны.


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