В февральской международной паузе хоккейные сборные Беларуси выступят на турнирах в трех странах 18.01.2019, 22:45

ФОТО: АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО

Национальная сборная Беларуси сыграет с олимпийской сборной РФ и командой Словакии.

С 4 по 10 февраля европейский хоккей приостановится на очередную предусмотренную международной федерацией паузу. В это время из вертикали сборных от международного календаря освобождена только молодежная сборная (U20). Однако на европейской арене Беларусь все равно будет представлена четырьмя командами, сообщает пресс-служба ФХБ.

Ведомая Андреем Сидоренко национальная сборная Беларуси отправится в Братиславу, где с 7 по 9 февраля пройдут матчи Kaufland Cup. Помимо хозяев и белорусов, в однокруговом турнире выступит олимпийская сборная России. В стартовом матче 7 февраля белорусская команда сразится со сборной Словакии, а днем позже — с россиянами.

Еще одна белорусская дружина под брендом сборной в те же сроки отправится в словенский Блед, где ее соперниками станут сборные Словении, Италии и Венгрии. По аналогии с ноябрьским «Кубком Балтии», когда Беларусь на турнире в Литве представлял жлобинский «Металлург», теперь эта честь доверена молодечненскому «Динамо». В режиме «три матча за три дня» с 7 по 9 февраля дружина Юрия Файкова последовательно сойдется с итальянцами, венграми и хозяевами.

Февральский маршрут юношеской (U18) сборной Беларуси не первый год проторен. Вместе с национальной командой подопечные Евгения Есаулова отправятся в Словакию на мемориал Владимира Дзуриллы. По традиции он пройдет в Пьештянах и соберет внушительный пул соперников: юношеские сборные Швейцарии, Словакии и Германии. Именно в таком порядке белорусы сразятся с ними 7, 8 и 9 февраля. Главным же стартом сезона станет юношеский чемпионат мира. Турнир пройдет в шведских городах Эрншельдсвик и Умео с 18 по 28 апреля 2019 года. В группе «А» предварительного этапа наши юниоры будут противостоять ровесникам из Финляндии, Чехии, Канады и Швейцарии. Другой квинтет составят команды США, Швеции, России, Словакии и Латвии.

Наконец, младшую из вертикали сборных — ведомую Павлом Перепехиным команду U17 — в феврале ожидает визит в столицу зимней Олимпиады-1984 Сараево. Главный город Боснии и Герцеговины примет зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Матчи его хоккейного турнира пройдут с 11 по 14 февраля на льду 12-тысячного Олимпийского дворца имени Хуана Антонио Самаранча, бывшего в 1984 году главной ледовой ареной Олимпиады. За первенство здесь поспорят шесть юношеских сборных: Беларуси, Финляндии, Словакии, Чехии, России и Швейцарии. На предварительном этапе шестерка разбита на две группы. В пуле «А» белорусы 12 февраля сразятся со словацкими сверстниками, а днем позже — с финскими. 14 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.