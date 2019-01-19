До 31 января доехать до Варшавы можно за 5 рублей 19.01.2019, 10:19

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Фото: lemon-trip.com

Предложение действует на маршруте Минск – Варшава и в обратном направлении.

Компания Ecolines проводит акцию. Билеты из Минска в Варшаву можно купить за 5 рублей вместо 55.

Акция продлится с 18 до 31 января на рейсы с 20 января и до конца зимы.

Предложение действует на маршруте Минск – Варшава и в обратном направлении, кроме проходящих рейсов с линиями 135801, 135802, 135803, 135804, 135805, 135806, 135808.

Количество мест по акции ограничено, дополнительной скидки при покупке билетов туда-обратно нет. Купленные по акции билеты нельзя будет вернуть или обменять.