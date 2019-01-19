США и КНДР анонсировали второй саммит 19.01.2019, 15:41

Место встречи Трампа и Ким Чен Ына еще не известно.

Президент США Дональд Трамп и правитель КНДР Ким Чен Ын проведут второй саммит в конце февраля 2019 года, пишет «Немецкая волна».

Проведение нового саммита согласовали в пятницу, 18 января, после встречи американского президента с представителем КНДР Ким Чен Чхоль в Вашингтоне.

Как отметили в Белом доме, место саммита будет объявлено позже.

Кроме того, с Ким Чен Чхоль встретился государственный секретарь США Майк Помпео.

По словам представителя Госдепартамента Роберта Палладино, между ними произошла дискуссия о прогрессе в выполнении обязательств, которые взяли на себя Трамп и Ким Чен Ын в июне 2018 года на саммите в Сингапуре.

Ранее Трамп заявил, что ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как тот выразил готовность встретиться с ним "в любое время".

Ким Чен Ын ответил, что надеется на результативную встречу с президентом США Дональдом Трампом.