Житель Брагина поставил на место «тунеядскую» комиссию 1 19.01.2019, 18:05

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АРхивное фото

Владимир Теремецкий через суд потребовал исключить его данные из базы «тунеядцев».

Постоянно действующая так называемая "тунеядская" комиссия в Брагине признала местного жителя Владимира Теремецкого "занятым" в экономике. Об этом ему сообщили из комитета по труду, занятости и соцзащите Гомельского облисполкома, пишет «Гомельская весна».

"Согласно информации райисполкома 08.01.2019г. Вы признаны занятым в экономике как производящий продукцию растениеводства, животноводства на земельном участке, находящимся на территории Брагинского района", - написал "не занятому" мужчине председатель комитета по труду Гомельского облисполкома Петр Шутько.

Фишка в том, что двумя неделями ранее эта же комиссия включила 52-х летнего мужчину в так называемую базу "не занятых" и потребовала подтвердить занятость в экономике. В ответ он потребовал не только исключить его с базы «тунеядцев», но и проверить обновленный декрет на соответствие Конституции.

"Два десятка чиновников так называемой "тунеядской" комиссии не проверили наличие земельного участка в деревне перед тем, как включить меня в базу не занятых. Я им ответил, что в суде буду доказывать свою правоту. Как видите – подействовало!", - смеется мужчина.

Кроме исключения с «тунеядской» базы, Теремецкий требовал и проверки конституционности реанимированного «тунеядского» декрета. На этот счет комитет по труду напомнил об уполномоченных на обращение в Конституционный суд субъектах, ответив формально, что "облисполком не наделен полномочиями по оценке законности актов Президента и Совмина либо внесения предложений о проверке их конституционности".

Правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко, помогавший мужчине выстраивать правовую аргументацию удовлетворен развитием событий. "В стране на одного "не занятого" стало меньше, это плюс. Минусом является не желание комиссии разбираться с декретом о «тунеядцах» в суде", - отметил инспектор труда.

"Наша правовая позиция остается прежней. Каждый через потребление товаров и услуг уплачивает косвенные налоги, следовательно, участвует в экономике. Оплатой коммуналки в повышенных размерах власть принуждает людей к труду, тем самым нарушает наши конституционные права", - убежден профсоюзный юрист.