Эксперты: Употребление цельных злаков продлевает жизнь 2.01.2019, 15:27

К такому выводы пришли специалисты Школы общественного здоровья при Гарвардском университете.

Специалисты Школы общественного здоровья при Гарвардском университете получили доказательства того, что употребление цельных злаков в виде цельнозернового хлеба и круп способствует продлению жизни, пишет healthinfo.uа.

Ученые заявили, что каждая новая порция цельных злаков снижает вероятность преждевременной смерти в целом на 7%. Конкретно употребление злаков на 9% уменьшает риск смерти от болезней сердца, на 5% – от онкологических заболеваний. Заключение о пользе злаковых продуктов в деле продления жизни было сделано после того, как специалисты проанализировали результаты 14 исследований, в которых рассматривалась связь между питанием и риском преждевременной смерти.

Научные эксперты пришли к выводу о том, что эффект продления жизни связан с употреблением минимум трех порций цельных злаков по 16 граммов. Вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний при такой норме снижается на 25%, вероятность смерти от рака – на 14%.

«У людей, которые в течение дня съедали по крайней мере три порции цельных злаков, риск преждевременной смерти был на 20% ниже, чем у тех, кто ежедневно употреблял менее одной порции», - констатировали специалисты.