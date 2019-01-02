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Помпео потребовал немедленно вернуть задержанного за шпионаж американца

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  • 2.01.2019, 16:54
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В Вашингтоне требуют объяснить задержание отставного морпеха Пола Уилана.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео потребовал немедленно вернуть на родину задержанного в Москве по подозрению в шпионаже отставного морского пехотинца Пола Уилана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы надеемся, что в течение нескольких часов сотрудники консульства будут допущены к нему и смогут узнать больше. Мы ясно дали понять, что мы ожидаем узнать больше об обвинениях [в адрес Уилана], и если его задержание было незаконным, мы будем требовать его немедленного возвращения», — сказал Помпео.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве 31 декабря «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».


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