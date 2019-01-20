В украинскую поместную церковь перешли уже 100 приходов бывшей УПЦ МП 3 20.01.2019, 15:48

1,829

Наиболее активным регионом, где приходы бывшей УПЦ МП переходят в ПЦУ, является Винницкая область.

С момента проведения Объединительного собора к новообразованной Православной церкви Украины перешло уже 100 приходов бывшей УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает ТСН, которая подготовила соответствующую интерактивную карту.

Так, наиболее активным регионом, где приходы УПЦ МП переходят в ПЦУ, является Винниччина. В целом же активнее всего это делают громады на западе и в центре Украины, на Востоке, Юге и Севере, а также в Киевской области такая активность значительно ниже.

Последними к первой сотне на Крещение, 19 января, к ПЦУ присоединились религиозные громады села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова).