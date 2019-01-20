Фотофакт: В Гродно легковушка на номерах РФ не уступила дорогу милицейскому УАЗу 20.01.2019, 20:03

В результате происшествия машины получили повреждения.

В Гродно автомобиль Hyundai на российских номерах не уступил дорогу милицейскому УАЗику, в результате чего произошло столкновение. Как сообщает NewGrodno.by, происшествие произошло в ночь на 20 января.

Милицейская машина шла в прямом направлении по проспекту Космонавтов, а Hyundai стал пересекать проспект со стороны улицы Пролетарской. Ночью светофоры на этом отрезке улицы не работают, поэтому водители обязаны следить за дорожными знаками.

Проспект Космонавтов является главной дорогой в отношении улице Пролетарской, поэтому водитель машины с российскими номерами обязан был дать преимущество милиции.

В результате происшествия машины получили повреждения, но никто из людей не пострадал.