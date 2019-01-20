Минчане создали петицию против нелегальных парковок

Минчане создали петицию против нелегальных парковок2
- 20.01.2019, 22:04
- 1,300
Авторы пишут, что их беспокоит парковка на тротуарах города.
На сайте petitions.by появилась петиция против нелегальных парковок в Минске. Авторы пишут, что их беспокоит парковка на тротуарах города. Решение — установка столбиков или других средств, которые не позволят оставить машину там, где ее быть не должно.
Среди проблем неправильной парковки указаны опасность для пешеходов, снижение пропускной способности тротуаров и разрушение их покрытия, а также сам факт нарушения ПДД.
Проблема, по версии авторов петиции, встречается на улицах Киселева, Коммунистической, Якуба Коласа, Захарова, Пулихова, проспекте Машерова и др.