Минчане создали петицию против нелегальных парковок 2 20.01.2019, 22:04

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Фото: tut.by

Авторы пишут, что их беспокоит парковка на тротуарах города.

На сайте petitions.by появилась петиция против нелегальных парковок в Минске. Авторы пишут, что их беспокоит парковка на тротуарах города. Решение — установка столбиков или других средств, которые не позволят оставить машину там, где ее быть не должно.

Среди проблем неправильной парковки указаны опасность для пешеходов, снижение пропускной способности тротуаров и разрушение их покрытия, а также сам факт нарушения ПДД.

Проблема, по версии авторов петиции, встречается на улицах Киселева, Коммунистической, Якуба Коласа, Захарова, Пулихова, проспекте Машерова и др.