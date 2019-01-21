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Великое переселение белорусов

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  • 21.01.2019, 8:40
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Иллюстрационное фото

Малоизвестные факты нашей истории времен создания БНР.

В 1915 году в глубь России из белорусских земель было вывезено, по разным подсчетам, до 2 млн человек, сообщает «Белсат».

Событие, которое вошло в историю как беженство и стало одной из самых страшных трагедий в нашей истории. Российские царские генералы объясняли все военной необходимостью и тактикой выжженной земли, которую должна была застать кайзеровская армия.

В российском беженстве белорусы не смогли поддержать рождение Белорусской Народной Республики и стали жертвами коммунистической пропаганды, а от болезней, голода и преступлений погибло более 400 тыс. белорусских беженцев.

Подробности смотрите в видео.


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