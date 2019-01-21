Израиль уничтожил российский «Панцирь» в Сирии 21.01.2019, 11:59

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ЦАХАЛ нанес удары по позициям иранского элитного подразделение.

Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям «Аль-Кудс» — элитного подразделения в составе иранского Корпуса стражей исламской революции на территории Сирии. В результате атаки погибли минимум четыре человека, передает BBC.

Сирийские СМИ сообщают, что большинство израильских ракет были сбиты. В свою очередь Израиль заявил, что это произошло после того, как силы Кудса в воскресенье запустили ракету из Сирии над Голанскими высотами. Ракету удалось перехватить.

This is what’s been happening:

On Sunday, Iranian Quds Forces operating in Syria launched a surface-to-surface rocket from Syria aimed at Israel’s Golan Heights. The Iron Dome Aerial Defense System intercepted the rocket. pic.twitter.com/P7yvkpR6An — Israel Defense Forces (@IDF) 21 января 2019 г.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции в своем Twitter утром в понедельник.

Российские военные, которые поддерживают сирийское правительство, говорят, что было уничтожено более 30 израильских ракет. Они также сообщают, что четверо сирийских солдат были убиты в результате авиаудара, нацеленного на аэропорт.

Позже Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что израильские ракеты уничтожили склады оружия и военные объекты, принадлежащие Ирану и поддерживаемому Ираном движению «Хезболла».

By firing towards Israeli civilians, Iran once again proved that it is attempting to entrench itself in Syria, endangering the State of Israel & regional stability.



We will continue operating determinedly to thwart these attempts. pic.twitter.com/RBHWeBH7FW — Israel Defense Forces (@IDF) 21 января 2019 г.

В свою очередь Армия обороны Израиля опубликовала видео уничтожения российского комплекса ПВО «Панцирь-С1».

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces' aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n — Israel Defense Forces (@IDF) 21 января 2019 г.

Напомним, 13 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль ради предотвращения военного закрепления Ирана в Сирии готов наращивать атаки на иранские объекты в соседней стране.