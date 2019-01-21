Партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты Украины 11 21.01.2019, 15:46

2,328

Фото: Владимир Зеленский / Facebook

За выдвижение члены партии высказались единогласно.

Политическая партия "Слуга народа" на внеочередном заседании 21 января приняла решение о выдвижении художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, сообщили изданию "Гордон" в пресс-службе партии.

Отмечается, что съезд партии прошел в "неформальной обстановке".

Решение о кандидатуре Зеленского на президентских выборах поддержали единогласно.

Съезд также уполномочил руководителя партии Ивана Баканова "на подписание решения о выдвижении кандидата от партии на выборах президента Украины 31 марта 2019 года и на подачу документов, предусмотренных Законом Украины "О выборах президента Украины" в Центральную избирательную комиссию, с правом передоверия этих полномочий третьим лицам".

"Кроме того, в рамках съезда состоялось поздравление нескольких именинников среди присутствующих делегатов. Всех делегатов и гостей съезда угощали пиццей, соком и бургерами", – добавили в пресс-службе Зеленского.

Руководитель студии "Квартал 95" опубликовал в своем Facebook фото и видео со съезда.