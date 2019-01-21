Партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты Украины

Партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты Украины11
- 21.01.2019, 15:46
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За выдвижение члены партии высказались единогласно.
Политическая партия "Слуга народа" на внеочередном заседании 21 января приняла решение о выдвижении художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, сообщили изданию "Гордон" в пресс-службе партии.
Отмечается, что съезд партии прошел в "неформальной обстановке".
Решение о кандидатуре Зеленского на президентских выборах поддержали единогласно.
Съезд также уполномочил руководителя партии Ивана Баканова "на подписание решения о выдвижении кандидата от партии на выборах президента Украины 31 марта 2019 года и на подачу документов, предусмотренных Законом Украины "О выборах президента Украины" в Центральную избирательную комиссию, с правом передоверия этих полномочий третьим лицам".
"Кроме того, в рамках съезда состоялось поздравление нескольких именинников среди присутствующих делегатов. Всех делегатов и гостей съезда угощали пиццей, соком и бургерами", – добавили в пресс-службе Зеленского.
Руководитель студии "Квартал 95" опубликовал в своем Facebook фото и видео со съезда.