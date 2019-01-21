закрыть
22 января 2019, вторник, 1:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Умер претендент на французский трон принц Генрих Орлеанский

2
  • 21.01.2019, 22:13
  • 2,802
Фото: Charles Platiau/Reuters

Генрих Орлеанский был прямым потомком последнего короля Франции Луи-Филиппа I, а также брата короля Людовика XVI.

21 января на 86-м году жизни скончался потомок последнего короля Франции Луи-Филиппа I принц Генрих Орлеанский.

Об этом в Facebook сообщил его сын Жан Орлеанский.

Он написал, что отец скончался утром в понедельник. Он не уточнил, где именно умер отец.

Генрих Орлеанский родился 14 июня 1933 года в под Брюсселем (Бельгия), где его семья проживала в изгнании. Он был прямым потомком Луи-Филиппа I, а также брата короля Людовика XVI.

Генрих Орлеанский был главой Орлеанского королевского дома и считался кандидатом на престол по версии французских роялистов.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип
Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич