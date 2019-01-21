Под Брянском раздавили трактором 16 тонн грибов из Беларуси

Под Брянском раздавили трактором 16 тонн грибов из Беларуси10
- 21.01.2019, 22:34
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Россельхознадзор заявил, что шампиньоны были неизвестного происхождения.
Россельхознадзор сообщил об уничтожении 16 тонн шампиньонов без документов, въехавших в Россию с территории Беларуси.
Российские гаишники остановили автомобиль с шампиньонами, когда тот решил обойти официальный пост фитосанитарного контроля на Брянщине.
Управление по Брянской и Смоленской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю сообщает, что шампиньоны были неизвестного происхождения и не имели документов, подтверждающих их фитосанитарную безопасность.
В результате продукцию уничтожили трактором.