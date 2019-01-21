закрыть
22 января 2019, вторник, 1:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Под Брянском раздавили трактором 16 тонн грибов из Беларуси

10
  • 21.01.2019, 22:34
  • 2,635
Фото с сайта rshn32.ru

Россельхознадзор заявил, что шампиньоны были неизвестного происхождения.

Россельхознадзор сообщил об уничтожении 16 тонн шампиньонов без документов, въехавших в Россию с территории Беларуси.

Российские гаишники остановили автомобиль с шампиньонами, когда тот решил обойти официальный пост фитосанитарного контроля на Брянщине.

Управление по Брянской и Смоленской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю сообщает, что шампиньоны были неизвестного происхождения и не имели документов, подтверждающих их фитосанитарную безопасность.

В результате продукцию уничтожили трактором.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип
Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич