Разница между Беларусью и Россией в одном видео 5 21.01.2019, 22:56

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Как выглядит нашумевшая дорога на границе Беларуси и РФ три года спустя.

Три с половиной года назад короткая видюшка с этого участка белорусско-российской границы расплескала мозги аналитикам. «Онлайнер» приехал навестить достопримечательность (но не только за этим).

Тогда. Разный климат

В октябре 2015-го пересечение границы Красногорского и Ветковского районов доставляло путешественникам много эмоций. Израненная российская дорога после пограничного знака внезапно превращалась в аккуратную белорусскую двухполоску с разметкой.

Многих это преображение тогда впечатлило. Видео разнесли по сети (порой без указания источника). Некоторые эксперты бросились искать объяснение феномену, склонялись к тому, что сказываются различия климата. Были также специалисты, которые принялись опровергать увиденное, поскольку это явная фальшивка, не замечать очевидного может только простак или враг.

Теперь. Сломали аттракцион?

Нынче здесь перемены! Мы едем в противоположном направлении, из Беларуси в Россию. На этот раз пересечение границы не ощущается столь жестко. Только меняется цвет асфальта в месте, где страны плотно прилегают друг к другу. Дорога — ровная!

Но рано радоваться. Слишком скоро выясняется, что богатств хватило на 300 метров, сопредельных с Беларусью. Дальше все по канону: разбитый асфальт, знак «Скользкая дорога» при въезде в страну, прочий милый и яростный колорит.