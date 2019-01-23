«С ходу предложили $1000 – при том, что был готов работать за еду» 6 23.01.2019, 8:29

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Фото: onliner.by

История белоруса, который ушел в программисты в 32 года.

В редакцию Onliner приходит много интересных историй о том, как люди, совершенно не связанные с IT, в конце концов находят себя в этой отрасли. Вот, например, Игорь. До 32 лет он занимался ремонтом телефонов, а потом взял и бросил бизнес. Купил старую книжку, сходил на курсы, заплатил за стажировку и в конце концов устроился в крупную IT-компанию, в которой работает на позиции Senior Java Developer. Но было ох как тяжело. Вот рассказ Игоря.

— В прошлой статье зацепила фраза, что, мол, вы не сможете прийти в IT, если у вас есть жена, ребенок, дача, собака, теща и вам больше 30 лет. Так это же про меня! После 30 крест на себе ставить? В обществе присутствует эйджизм, когда считается, что после 30 ты уже ничего изменить не можешь. Я с этим категорически не согласен!

Покупаешь зарядку для телефона за 30 центов, продаешь за 5 долларов

— В школе о программировании мечтал, потому что оно казалось чем-то прогрессивным и современным. Но отец дал установку — у тебя слабый математический аппарат. Вот и все. Поэтому поступил в РТИ на инженера телекоммуникационных сетей и связи. Из программирования у нас был только школьного уровня Turbo Pascal, зачет по которому принимали письменно на листе бумаги. Параллельно с учебой работал на стройке, в «Маке», уже в начале 2000-х занялся подключением к операторам.

В 2003—2004 годах здорово начала развиваться тема с мобильниками. Сначала продавал их, потом ремонтировал. В 2008-м открыл свое дело. Средств на старте особо не было, зато была бешеная мотивация. То был год кризиса. Денег на руках ни у кого нет, а те, что появлялись, сразу конвертировались в доллары. Люди несли старенькие кнопочные телефоны. Конечно, не покупать же новый, когда не известно, что будет дальше.

О программистах тогда особо ничего не слышал. Был полностью доволен своей маленькой мастерской в центре города. Но работа сложная. Тебе ж не только мастером надо быть, но и психотерапевтом. У человека ведь не только телефон, но и жизнь ломается! Контакты, SMS-переписки с любимыми женщинами — все это крайне важно.

Много заработать в этой сфере не получится. Например, зарядка стоила 30 центов в закупке, а продавалась за 5 долларов. Дорого? Загнули цены проклятые спекулянты? А сколько надо продать таких зарядок, чтобы заработать условную тысячу, да еще с учетом аренды, налогов? Столько ты не продашь, потому что людей столько не придет. То же самое с ремонтом. Сколько телефонов надо починить, чтобы заработать ту же тысячу?

Так и получалось — телефоны ремонтируешь, с людьми общаешься, налоги платишь, работаешь по 10—12 часов в сутки, выходной в лучшем случае один, в отпуск выходить не выгодно. Короче, через четыре года случилось выгорание. А ведь у меня была жена, маленький ребенок и собака. И вот сижу на работе, паяю телефон, уставший, злой, в постоянном стрессе. Все, думаю, хватит — если сейчас же что-то не сделаю, то через год буду так же сидеть паять телефон. Очень сильно мне этого не захотелось. В тот же день пошел в букинистический магазин и купил старенькую книжку по Java-программированию. На тот момент мне был 31 год.

На курсы не брали, заплатил за стажировку — все ради душевного спокойствия

— Я вообще ничего не знал о программировании. Блин, да для меня не было никакой разницы между тестировщиками и HR! Но я хотел нормальную и, главное, стабильную зарплату, да чтоб душа была спокойная. Понимал, что есть семья и будет сложно. Но если не сделать шаг, то будет еще сложнее, только уже без надежд на лучшее.

Жена поддержала! Правда, спустя 3—4 месяца провалов поддержка превратилась в легкое давление. А ведь я думал, что прочитаю книжку и пойду работать. Когда понял, что так просто работу не найти, попытался устроиться на курсы в одну крупную минскую компанию. Там впервые столкнулся с эйджизмом. Мне мягко намекнули, мол, у вас нет бэкграунда для наших занятий и вообще у нас много студентов в очереди.

Тогда нашел трехмесячные курсы и успешно окончил их. Все, теперь-то точно могу идти в разработчики! Но меня вообще никто не рассматривал в качестве специалиста!

Осознание того, что без опыта работы меня даже на позицию Junior не хотят брать, было тяжелым. Что ж, стал еще больше учиться. Уже без работы и подработок. Так получилось, что работала у меня жена, а я сидел дома. И вроде бы мастерская закрыта, телефоны ремонтировать не надо, но дома еще ребенок и собака, за которыми нужно смотреть. А время — ресурс очень нужный и очень ограниченный. Где его взять? Я нашел выход.

В таком режиме прожил полгода. Все это время откликался на вакансии — не брали. Отправил десятки, если не сотни, резюме. Один раз позвали на собеседование. Думал, приду, поговорим, мне скажут, какой я хороший парень, и оформят на работу. Но начали спрашивать по делу. Разумеется, я сразу утонул. Но получил опыт и понял, что к собеседованиям надо готовиться.

В общем, был в полном отчаянии. Времени прошло много, результатов нет, доходов нет, накопления съелись, пути назад тоже нет. И жена: «Ты же мужик, у тебя ребенок, а ты книжки читаешь. Ты же обещал! Где результат? Вперед!» Морально было невероятно сложно, охватило дикое отчаяние.

В конце концов нашел одного парня, которому заплатил 200 долларов за возможность стажироваться у него. Вот там я и заработал свои первые в IT деньги — 30 долларов! Даже повесил их в рамочку, как Скрудж Макдак свои первые заработанные 10 центов. Был уверен, что они принесут мне удачу. Правда, однажды пришел домой, а рамочка пустая — жена потратила деньги.

Но стало проще. В резюме я уже мог указывать опыт. Взяли на стажировку в очень крутую контору, где у меня случился культурный шок. Бесплатный кофе! Печеньки! Хочешь новые наушники? Кресло надо заменить? Пожалуйста — оформляешь заявку и парень тебе все приносит. Волшебство!

Были еще стажировки, а в 2014 году я наконец-то устроился программистом в крохотную компанию, специализирующуюся на предоставлении бухгалтерских услуг. Прошел почти год с того момента, как я решил круто поменять свою жизнь. Мне было 32.

Не грех и уволиться, если в компании нет хороших бесплатных йогуртов

— Продержался я недолго, потому что знаний все же не хватало. Но я уже зарядился энергией и был уверен в своих силах. Так меня взяли в российскую компанию, которая вышла на белорусский рынок.

Никогда не забуду парня, который говорил, что это очень плохой работодатель, потому что йогурты на завтрак здесь не такие, как он любит. Грозился, что не потерпит такого отношения и уйдет. И ведь ушел! Где-то каждый день привозят свежие фрукты, где-то есть целый бариста, который сварит тебе любой кофе. Но многие воспринимают это как нечто само собой разумеющееся, и поэтому кофе уже не такой вкусный. Меня же все эти «плюшки» до сих пор удивляют.

В общем, российская компания вскоре ушла, а меня вместе со многими другими ребятами поглотила другая крупная корпорация, где я с удовольствием работаю до сих пор. Первое время трудиться приходилось по 12 часов. Но это было чертовски интересно! Как игра — ты получаешь задание, вникаешь в него, ночью в голову приходит решение и ты уже не можешь уснуть, скорее хочешь на работу.

Зарплата? Специалисты моего уровня ориентируются примерно на 3000 долларов. Но знаете, у каждого программиста очень маленькая зарплата! У кого ни спроси — никому не хватает. Честное слово, не видел ни одного разработчика, довольного уровнем доходов. Один на счет почти все перевел, другой на квартиру отложил, третий на путешествие в Венецию потратил. Все — на остальное не хватает.

Это, конечно, ирония. Зарплата в IT по сравнению со всей страной очень хорошая и может обеспечить человеку комфортную жизнь.

Хобби в виде детского канала на YouTube позволит заработать еще одну зарплату айтишника

— Через пару лет понял, что бешеный ритм может снова привести к выгоранию. Тогда нашел себе хобби. Смотрю, на YouTube какие-то дети разворачивают яйца «Киндер-сюрприз» и у них миллионы просмотров. Думаю — что, я не смогу яйцо развернуть? Так с дочкой завел небольшой детский канал, который по доходу может выходить на зарплату среднего программиста.

Такое вот хобби, которое и семью объединяет, и удовольствие приносит, и отвлекает. Но в YouTube я не верю. Как-то многие детские каналы начали показывать лютый трэш вроде беременных человеков-пауков. Посыпались жалобы, и сервис массово всех забанил, причем даже каналы с нормальны контентом. Вот так за минуту можно лишиться всего. Поэтому нет, с YouTube неизвестно что будет, а программистом ты сможешь работать всегда в любом месте.

Ведь разработка — это обычная офисная работа. Нужно всего лишь уметь читать, плюс понадобится время. Пускай не за полгода, но за год или два любой человек способен достичь желаемого.

«Время — самый дорогой ресурс, который надо тратить с умом, а не на сериалы»

Вот взять моего тестя. Мы с ним как-то яблони сажали. На третьей он споткнулся, упал. Все, говорит, капец, больше ничего делать не будем. Примета, мол, такая. Так и многие люди — тоже живут установками: у меня жена, дети, возраст, значит, рыпаться уже нечего. А ведь нужна всего лишь мотивация. Знаю человека, который пришел в IT с завода. Ему здесь не нравится. Но у него была мотивация увеличить доход, и он этого добился. Возможно, следующая мотивация приведет его к чему-то другому, но он добивается того, к чему стремится.

Думаете, пойти в IT или нет? Кого здесь только ни встретишь! И медики, и музыканты, и милиционеры, и учителя! Если чувствуете, что это ваше, то вы обязаны попробовать.