Тони Блэр высказался за повторный референдум по «Брекзиту» 23.01.2019, 16:38

ТОНИ БЛЭР

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Экс-премьер Великобритании считает, что разумнее было бы вновь узнать мнение народа.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил за проведение нового референдума о дальнейшем пребывании страны в составе Евросоюза. "Это даст стране окончательный результат", - сказал он в интервью медиакомпании "Немецкая волна" на полях Всемирного экономического форума в Давосе во вторник, 22 января.

"Некоторые говорят, что новый референдум причинит ущерб демократии. Но ведь мы вновь обращаемся к народу, мы не спрашиваем кого-то еще. Сейчас налицо гораздо более ясное понимание того, что на самом деле означает "Брекзит", гораздо лучшее понимание всех связанных с этим вопросов", - пояснил бывший британский премьер.

Скепсис в отношении плана "Б"

По мнению Блэра, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не удастся добиться успеха в вопросе о порядке и условиях "Брекзита" и с помощью плана "Б". "Насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы изменить договор об условиях "Брекзита". Совершенно очевидно, что это вопрос, который должен решаться на переговорах между британским правительством и Европой. Лично я и другие считаем, что этот процесс - полный хаос", - сказал Тони Блэр.

"Относительно будущих торговых отношений с Европой нет согласия. Одна группа людей желает сохранить тесные связи с Европой. Другая группа людей желает полностью порвать с торговой системой ЕС. Мы считаем, что нужно вернуться за решением к народу, поскольку парламент парализован.

Я сомневаюсь в том, что Мэй сможет провести через него какую-либо сделку. Нет большинства ни за одну форму "Брекзита". Поэтому самым разумным будет вернуться и спросить у народа", - пояснил свою точку зрения бывший премьер-министр Великобритании.