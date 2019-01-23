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США призвали Мадуро передать власть спикеру парламента Венесуэлы

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  • 23.01.2019, 22:06
Николас Мадуро
Фото: Reuters

Госсекретарь США заявил, что народ Венесуэлы достаточно долго страдал от разрушительной диктатуры Мадуро.

Соединенные Штаты призвали в среду диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свой пост и передать власть спикеру Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Хуану Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства, передает ТАСС.

Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

«Народ Венесуэлы достаточно долго страдал от разрушительной диктатуры Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уступить должность легитимному лидеру, отражающему волю венесуэльского народа», - указал Помпео.


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