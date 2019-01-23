Трамп собирается произнести речь вопреки рекомендациям Конгресса 23.01.2019, 22:33

Дональд Трамп

ФОТО: PAP/RADEK PIETRUSZKA

Ранее сообщалось, что Конгресс не сможет обеспечить безопасность президента США во время его выступления.

Президент США Дональд Трамп намерен произнести ежегодную речь в Конгрессе 29 января вопреки рекомендациям спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом говорится в письме президент США, передает svoboda.org.

16 января Пелоси предупредила Трампа, что в связи с временной приостановкой работы правительства - "шатдауном" Конгресс не сможет обеспечить безопасность президента во время его выступления.

Трамп в обратном письме пишет, что его безопасность, несмотря на отсутствие бюджета, обеспечит президентская охрана.

"Шатдаун" в США продолжается более 30 дней. Его причина – разногласия между Трампом и демократическим большинством Конгресса относительно финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Из-за "шатдауна" 800 тысяч федеральных служащих оказались без зарплаты. Проблемы с оплатой затронули министерства внутренней безопасности, транспорта, юстиции, Госдепартамент США и ФБР.